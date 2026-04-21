Vladimir Solovyov il patriota russo che offende Meloni

AGI - Vladimir Solovyov, tra i più noti volti della tv di Stato russa e da anni considerato uno dei più aggressivi interpreti della linea del Cremlino, ha attaccato oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo programma su Telegram "Polnyj Kontakt".
Solovyov, star della tv e patriota russo
Nato a Mosca nel 1963, Solovyov è una delle figure più riconoscibili dell’apparato mediatico filogovernativo russo.
Bruxelles e Londra lo hanno inserito nelle liste delle personalità sanzionate già nel febbraio 2022, definendolo propagandista. Presentatore di Russia-1 e Rossia 24, è stato accusato di "estrema ostilità verso l’Ucraina" e sostegno alle politiche aggressive del governo russo.
I sequestri di immobili sul lago di Como
La notorietà di Solovyov in Italia era cresciuta dopo il sequestro, nel quadro delle misure europee contro personalità russe vicine al Cremlino, di proprietà sul lago di Como per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro.
Di recente si è scagliato in diretta anche contro la blogger Victoria Bonya, bersagliata con insulti personali e misogini.
Solovyov insulta Meloni in tv
Durante la sua ultima trasmissione 'Polny Kontakt', sul suo canale Solovyov Live, il conduttore ha parlato dell'incompetenza dei politici europei. "Vergogna della razza umana", "bestie naturali", ha detto parlando in italiano. "Idiota patentata", "Giorgia puta", ha puoi tuonato Solovyev riferendosi direttamente alla premier, "che brutta donnuccia cattiva".
"Questa Meloni è una creatura fascista che ha tradito i suoi elettori, perché si è candidata con slogan completamente diversi", ha poi proseguito il conduttore parlando in russo. "Tradimento è il suo secondo nome, ha tradito anche Trump, al quale aveva precedentemente giurato fedeltà".
I pesanti insulti di Vladimir Solovyov contro la presidente del Consiglio sono stati condannati con fermezza dalla politica italiana. Una condanna bipartisan arrivata infatti non solo dai rappresentanti del governo e della maggioranza ma anche da parlamentari e leader dei partiti delle opposizioni.
Antonio Tajani ha fatto convocare alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca, Paramonov "per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni" del conduttore russo.