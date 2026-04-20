Il direttore Fbi Patel denuncia The Atlantic per diffamazione

AGI - Il direttore dell'Fbi, Kash Patel, ha annunciato una richiesta danni di 250 milioni di dollari a The Atlantic, per un lungo articolo in cui è stato descritto come un paranoico ubriacone. La causa è stata avviata alla Corte distrettuale di Columbia, di cui fa parte Washington.
L'inchiesta di The Atlantic
Secondo The Atlantic, che sostiene di aver raccolto le informazioni di una ventina di persone, Patel ha seminato preoccupazione tra i funzionari dell'agenzia federale investigativa a causa della sua tendenza a bere e alle manie di persecuzione.
In uno degli episodi raccontati, gli agenti dell'Fbi avevano dovuto utilizzare attrezzature della squadra speciale della Swat per sbloccare una porta e accedere nell'ufficio dove Patel era rinchiuso da ore, senza essere raggiungibile. Altri testimoni hanno raccontato di impegni rinviati perché il direttore dell'Fbi non era parso in grado di reggersi in piedi la mattina, dopo una notte di sbronze.