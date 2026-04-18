Kash Patel agita l'Fbi tra paranoie e accuse di alcolismo 

AGI - Kash Patel agita l'Fbi. Preoccupazioni interne per presunti episodi legati al consumo di alcol e dubbi sulla gestione dell’agenzia scuotono l’Fbi, mentre emergono nuove rivelazioni sul direttore Kash Patel, al centro di indiscrezioni su un possibile siluramento.
I dubbi su Patel
Secondo quanto riportato dalla rivista The Atlantic, il numero uno dell’Fbi sarebbe stato protagonista di comportamenti giudicati erratici da funzionari attuali ed ex dell’agenzia.
Tra gli episodi citati, anche un incidente avvenuto venerdì 10 aprile, quando Patel, non riuscendo ad accedere al sistema informatico interno, si sarebbe convinto di essere stato licenziato dalla Casa Bianca. Preso dal panico, avrebbe contattato collaboratori e alleati parlando apertamente di un allontanamento imminente.
Patel teme di essere licenziato
L’allarme si è rapidamente diffuso all’interno del Bureau, spingendo funzionari e membri del Congresso a chiedere chiarimenti su chi fosse alla guida dell’Fbi. L’episodio si è poi rivelato infondato: secondo fonti citate sempre da The Atlantic, si sarebbe trattato di un errore tecnico risolto in breve tempo, e Patel è rimasto al suo posto. Tuttavia, l’accaduto è stato interpretato come sintomo di un clima di forte insicurezza personale e politica attorno alla sua posizione.
I possibili successori di Patel
L’inchiesta riferisce che all’interno dell’amministrazione Trump si starebbe già discutendo di possibili sostituti, anche alla luce del rimpasto seguito alla rimozione dell’ex procuratrice generale Pam Bondi, avvenuta il 2 aprile. "Stiamo tutti aspettando il segnale" di un'uscita ufficiale di Patel, avrebbe dichiarato un funzionario dell’Fbi citato dalla rivista.
Secondo oltre una ventina di fonti interpellate — tra cui funzionari dell’Fbi, del dipartimento di Giustizia, membri del Congresso e altri interlocutori istituzionali — il mandato di Patel sarebbe caratterizzato da una gestione considerata fallimentare e da comportamenti personali ritenuti problematici anche sotto il profilo della sicurezza nazionale.
Il consumo eccessivo di alcol
Tra le principali preoccupazioni emerge il consumo eccessivo di alcol. Diverse fonti affermano che Patel sarebbe noto per bere fino a livelli di evidente alterazione, anche in presenza di personale della Casa Bianca e di altri membri dell’amministrazione.
In alcuni casi, riunioni e briefing sarebbero stati rinviati a causa di notti particolarmente pesanti. L’inchiesta riporta inoltre episodi in cui membri della sicurezza avrebbero avuto difficoltà a svegliarlo o a contattarlo, tanto da richiedere in un’occasione l’utilizzo di attrezzature per l’accesso forzato per entrare in una stanza chiusa dall’interno.
Patel respinge le accuse
Nonostante le critiche, la Casa Bianca ha difeso Patel. La portavoce Karoline Leavitt ha dichiarato che, sotto la sua guida e quella del presidente Donald Trump, la criminalità negli Stati Uniti sarebbe scesa ai livelli più bassi degli ultimi cento anni. Anche il dipartimento di Giustizia ha rivendicato i risultati ottenuti, mentre lo stesso Patel ha respinto le accuse definendole false e minacciando azioni legali.