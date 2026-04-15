Turchia: nuovo attacco in una scuola, 4 morti e 20 feriti
Turchia: nuovo attacco in una scuola, 4 morti e 20 feriti (VIDEO)
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Turchia: nuovo attacco in una scuola, 4 morti e 20 feriti (VIDEO)

Arrestato l'attentatore, bloccato dagli stessi dipendenti
Kahramanmaras, Turchia
Eylul YASAR / AFP
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AGI - Nuovo attacco in una scuola in Turchia: almeno quattro persone sono morte e una ventina sono rimaste ferite a Kahramanmaras, nell'est del Paese. Il prefetto della provincia, Mukerrem Unluer, ha reso noto che la polizia ha evacuato la scuola.

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L'episodio arriva a 24 ore da un attacco avvenuto in una scuola della provincia di Sanliurfa terminato con il suicidio dell'attentatore e il ferimento di 16 persone, alunni e impiegati della scuola.

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Arrestato l'attentatore

L'attentatore è stato fermato dagli stessi dipendenti della scuola ed è stato consegnato alle forze di polizia. Sul luogo dell'attacco è giunto anche il ministro dell'Istruzione Yusuf Tekin.

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