Turchia: nuovo attacco in una scuola, 4 morti e 20 feriti

AGI - Nuovo attacco in una scuola in Turchia: almeno quattro persone sono morte e una ventina sono rimaste ferite a Kahramanmaras, nell'est del Paese. Il prefetto della provincia, Mukerrem Unluer, ha reso noto che la polizia ha evacuato la scuola.
L'episodio arriva a 24 ore da un attacco avvenuto in una scuola della provincia di Sanliurfa terminato con il suicidio dell'attentatore e il ferimento di 16 persone, alunni e impiegati della scuola.
Yaa şu çocuklara şu korkuyu yaşattınız ya... #Kahramanmaraş— Kendine Profesör (@Bagirkadikoy) April 15, 2026
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Arrestato l'attentatore
L'attentatore è stato fermato dagli stessi dipendenti della scuola ed è stato consegnato alle forze di polizia. Sul luogo dell'attacco è giunto anche il ministro dell'Istruzione Yusuf Tekin.
#Kahramanmaraş— Dikkat Medya (@dikkatmedya) April 15, 2026
-Saldırgan 8. sınıf öğrencisi.
-Saldırgan, eski emniyet mensubu olan babasına ait 5 silah ve 7 şarjör kullanıyor.
-İlk bilgiler: 1 öğretmen, 3 öğrenci hayatını kaybetti, 4'ü ağır 20 yaralı.#SONDAKİKA #saldırı pic.twitter.com/bood2TZXZO