Sparatoria in una scuola in Turchia,16 feriti. Morto l'assalitore

AGI - Una sparatoria in una scuola della città curda di Siverek, nell'est della Turchia, è terminata con la morte dell'assalitore e il ferimento di 16 persone. Lo ha reso noto il governatore della provincia di Sanliurfa, Hasan Sildak.
La dinamica dell’attacco
Il governatore Sildak ha riferito che l'aggressore, nato nel 2007, si è tolto la vita durante l'intervento della polizia. Parlando davanti all'ospedale di Siverel, Sildak ha dichiarato che, a seguito dell'incidente, è stata avviata un'indagine su larga scala.
Il bilancio dei feriti
"A seguito degli spari, 16 persone sono rimaste ferite: 4 insegnanti, 10 studenti, un agente di polizia e il gestore della mensa scolastica. Fortunatamente non si registrano vittime. Quattro dei feriti presentano condizioni di media gravita' e sono stati trasferiti negli ospedali del capoluogo provinciale. Le cure proseguono per 12 feriti", ha detto il governatore.
Le condizioni dei feriti più gravi
Uno studente, le cui condizioni sono state valutate di media gravità dai medici, e' stato trasferito in un ospedale completamente attrezzato nel centro provinciale.