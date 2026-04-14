Trump ancora contro il Papa: 'Dovrebbe tacere su guerra in Iran'

AGI - Donald Trump insiste e ribadisce che Papa Leone XIV dovrebbe tacere sulla guerra in Iran. "Non capisce e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo", dice il presidente americano al Corriere della Sera.
Trump insiste: "Il Papa non capisce cosa succede in Iran"
"Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese" e che rappresenta una minaccia nucleare, ha insistito il presidente americano.
Da Trump due affondi contro il Papa in 24 ore
Il nuovo attacco di Trump al Pontefice arriva a sole 24 ore dal primo affondo in cui il presidente Usa accusa il Pontefice di essere “debole” e “pessimo in politica estera”.
Trump, sul suo social Truth aveva scritto di non volere un Papa "che pensi sia terribile che l'America abbia attaccato il Venezuela, un Paese che stava inviando enormi quantità di droga negli Stati Uniti e, ancora peggio, svuotando le proprie prigioni, inclusi assassini, spacciatori e criminali, nel nostro Paese. E non voglio un Papa che critichi il Presidente degli Stati Uniti quando sto facendo esattamente ciò per cui sono stato eletto, con una vittoria schiacciante: portare il crimine ai livelli più bassi mai registrati e creare il più grande mercato azionario della storia".
La replica del Papa a Trump: "Non mi fa paura"
A stretto giro era arrivata la replica a Trump di Papa Leone interpellato ieri dai giornalisti durante il volo verso Algeri. “Non ho paura dell’amministrazione Trump. Io parlo del Vangelo. Non sono un politico. Non ho intenzione di fare un dibattito con lui. Il messaggio è sempre lo stesso: la pace. E lo dico per tutti i leader del mondo. Cerchiamo di finire questa guerra. Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come alcuni stanno facendo”, le parole del Papa.
Il Papa: "Continuo a parlare forte contro la guerra"
“Io continuo a parlare forte contro la guerra, cercando di promuovere la pace, promuovendo il dialogo e il multilateralismo con gli Stati per cercare soluzioni ai problemi”, il messaggio di Leone. “Troppa gente sta soffrendo oggi, troppi innocenti sono stati uccisi e credo che qualcuno debba alzarsi e dire che c'è una via migliore”.