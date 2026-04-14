Vance duro: 'Il vaticano si attenga alle questioni morali'

AGI - Jd Vance entra a gamba tesa nel caso delle critiche di Donald Trump a Papa Leone. Intervenendo al programma “Special Report with Bret Baier” su Fox News, ha commentato: "Ritengo certamente che, in alcuni casi, sarebbe meglio che il Vaticano si attenesse alle questioni morali... e lasciasse che il presidente degli Stati Uniti si occupi di dettare la politica pubblica americana" ha detto.
Durante il volo verso Algeri, ieri, il Pontefice aveva replicato con fermezza alle parole del presidente Usa: “Non temo l’amministrazione Trump. Io annuncio il Vangelo, non faccio politica e non ho alcuna intenzione di entrare in polemica con lui”. Leone aveva ribadito il suo messaggio: la pace, rivolta a tutti i leader mondiali, con l’invito a porre fine ai conflitti sottolineando di non ritenere corretto che il Vangelo venga strumentalizzato, come a suo avviso sta accadendo.
E ancora: “Continuo a esprimermi con fermezza contro la guerra, cercando di favorire la pace, il dialogo e la cooperazione tra gli Stati per trovare soluzioni ai problemi. Oggi troppe persone soffrono, troppi innocenti hanno perso la vita, e credo sia necessario che qualcuno si faccia avanti per indicare una strada migliore”.