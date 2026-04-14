Vance duro: 'Il vaticano si attenga alle questioni morali'

Trump non si scusa con il Papa: "Ha detto cose sbagliate". Meloni: "Parole inaccettabili". Leone replica: "Non mi fa paura"

Il presidente americano su Truth: "Se io non fossi alla Casa Bianca non sarebbe in Vaticano". Il Pontefice ribatte: "Io parlo del Vangelo. Non sono un politico. Non ho intenzione di fare un dibattito con lui"