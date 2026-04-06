Trump ricorre contro lo stop alla sala da ballo alla Casa Bianca
Trump ricorre contro lo stop alla sala da ballo alla Casa Bianca
Home>Estero

Trump ricorre contro lo stop alla sala da ballo alla Casa Bianca

Per il Dipartimento di Giustizia sono in gioco rischi per la sicurezza che invece il giudice Leon ha ridimensionato
La Casa Bianca
Daniel SLIM / AFP - La Casa Bianca
trump casa bianca
di lettura

AGI - L'amministrazione del presidente Donald Trump ha presentato ricorso urgente contro l'ordine di un giudice federale che ha bloccato la costruzione di una nuova sala da ballo alla Casa Bianca, sostenendo che lo stop al progetto potrebbe comportare rischi per la sicurezza nazionale.

ADV

Nel ricorso depositato presso la Corte d'appello del circuito di Washington - scrive il Washington Post - il Dipartimento di Giustizia contesta l'ingiunzione del giudice Richard Leon, definita "senza precedenti e impropria", chiedendone la sospensione in attesa della decisione nel merito. In caso contrario, l'amministrazione ha annunciato che si rivolgerà alla Corte suprema.

ADV
Leggi anche:
Casa Bianca
Trump: "La Casa Bianca aspetta una sala da ballo da 150 anni, la costruirò"
Il presidente stesso e donatori privati finanzieranno un progetto da 200 milioni di dollari

La giustificazione della sicurezza e i finanziamenti

Secondo il governo, la struttura da circa 8.400 metri quadri, dal valore di 400 milioni di dollari, è progettata per proteggere il presidente, la sua famiglia e il personale della Casa Bianca da minacce come droni, missili balistici, armi da fuoco e agenti biologici. Il giudice Leon aveva stabilito che il progetto necessita dell'approvazione del Congresso, respingendo la tesi della Casa Bianca secondo cui il presidente avrebbe piena autorità a procedere, anche tramite finanziamenti privati. L'amministrazione ha infatti ribadito che l'opera non utilizza fondi pubblici ma donazioni di sostenitori.

Leggi anche:
1000x1000
Trump ammette: c'è un bunker segreto sotto la sala da ballo della Casa Bianca
Un bunker con vetro antiproiettile e tetti a prova di droni. Un gioiello della tecnologia

La causa e la decisione del giudice

La causa era stata avviata dal National trust for historic preservation, l'Ente nazionale per la tutela del patrimonio storico, che accusa Trump di aver aggirato le procedure federali demolendo l'East Wing e avviando i lavori senza le necessarie autorizzazioni. Nel motivare lo stop, Leon ha ridimensionato anche le argomentazioni sulla sicurezza: "l'esistenza di una grande buca accanto alla Casa Bianca è un problema creato dallo stesso presidente", ha scritto, pur concedendo una sospensione di due settimane dell'ordine per consentire interventi minimi di messa in sicurezza. La Casa Bianca si è detta "fiduciosa" sull'esito dell'appello, mentre il caso si prepara a diventare un nuovo fronte legale tra l'amministrazione Trump e le istituzioni federali.

ADV