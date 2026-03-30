Un bunker segreto sotto la sala da ballo della Casa Bianca

AGI - La soluzione è un bunker. Hai visto mai che durante un gran ballo non scatti un allarme atomico o ci scappi un attentato come solo a Hollywood sanno pensare. E allora cosa può esserci di strano se sotto la mega sala da ballo di cui presto sarà dotata la Casa Bianca, Donald Trump non possa disporre anche di un bunker iper tecnologico e iper sicuro.
Si parla di una imponente 'complesso militare' e la conferma arriva, dopo voci e indiscrezioni, dallo stesso presidente degli Stati Uniti, che ne ha parlato domenica a bordo dell’Air Force One durante il volo di rientro dalla Florida, chiarendo i dettagli di un progetto rimasto a lungo riservato e recentemente emerso a causa di procedimenti giudiziari.
La nuova struttura sorge sopra lo storico Centro Operativo d’Emergenza Presidenziale, il bunker "apocalittico" progettato negli anni ’40 per garantire la continuità del governo in caso di conflitto bellico. Situato storicamente sotto l’Ala Est – demolita lo scorso anno per fare spazio alla sala da ballo da 400 milioni di dollari – il sito è stato oggetto di profondi interventi di modernizzazione.
La conferma del cantiere segreto
L'esistenza del cantiere era stata suggerita mesi fa dal Servizio Segreto in alcuni documenti legali, indicando che l'interruzione dei lavori avrebbe compromesso la sicurezza nazionale. Trump ha ora confermato l'entità dell'opera: "Ora, l'esercito sta costruendo un grande complesso sotto la sala da ballo, che è venuto fuori recentemente a causa di una stupida causa intentata," ha dichiarato il Presidente. "Ma l'esercito sta costruendo un enorme complesso sotto la sala da ballo, ed è in costruzione, e stiamo andando molto bene. Abbiamo tutto vetro antiproiettile, abbiamo tetti e soffitti a prova di droni."
Specifiche tecniche e le critiche
Il progetto della sala da ballo, descritto dal Presidente come "impenetrabile", integra sistemi di difesa avanzati. Il complesso è stato concepito per resistere ad attacchi cinetici e incursioni di velivoli a pilotaggio remoto. "Purtroppo, viviamo in un'epoca in cui è una cosa positiva," ha commentato Trump, giustificando l'adozione di misure di sicurezza estreme per la residenza presidenziale. Il Presidente ha inoltre approfittato dell'occasione per rispondere alle critiche sollevate dal New York Times in merito all'architettura dell'edificio. Secondo l'analisi della testata, i piani originali presentavano inefficienze strutturali, come colonne d'intralcio e scale interrotte. Trump ha smentito tali ricostruzioni mostrando versioni aggiornate del design, sostenendo che le modifiche siano state apportate in tempo reale per ottimizzare l'estetica e la funzionalità della struttura.
Un polo per gli eventi di stato e la replica alla stampa
Oltre alla funzione difensiva, la nuova sala da ballo è destinata a diventare il fulcro della vita diplomatica e cerimoniale di Washington, con una capienza tale da poter ospitare le celebrazioni per l'inaugurazione presidenziale. "Penso che sarà la migliore sala da ballo del suo genere in qualsiasi parte del mondo," ha affermato Trump. "Molte persone gli stanno dando recensioni davvero positive. Alcuni stanno dando buone recensioni senza nemmeno vedere l'edificio, perché è appena uscito oggi." Il Presidente ha poi concluso pungendo la stampa per la presunta mancanza di aggiornamento sui dettagli tecnici: "Penso che il Times abbia scritto, accidenti, alcune finestre sono finte. Non abbiamo finestre finte. Hanno detto di aver parlato di una scala nel Sud. Non abbiamo una scala a Sud. Quella è stata sostituita molto tempo fa." Con la conferma del nuovo complesso militare, il progetto della sala da ballo si delinea non solo come un'opera architettonica di alto profilo, ma come un asset strategico fondamentale per la protezione della catena di comando statunitense.