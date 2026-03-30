Columbine: la strage che ha cambiato l'America

"Progettava una strage a scuola", un 17enne arrestato per terrorismo a Perugia

Il minore è accusato dei reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. "Si ispirava al massacro della Columbine High School. Indagati altri 7 minorenni