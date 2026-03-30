Serial killer santificati e vademecum per i sabotaggi: il materiale sequestrato al 17enne

AGI - Manuali per fabbricare armi, vademecum per i sabotaggi e serial killer 'santificati' a scopo di emulazione. I carabinieri hanno sequestrato diverso materiale (immagini, video, documenti) al 17enne pescarese arrestato questa mattina in provincia di Perugia con l'accusa di voler compiere una strage in una scuola emulando, secondo chi indaga, quanto avvenuto nel massacro della Columbine High School del 20 aprile 1999 negli Stati Uniti.
I manuali per fabbricare ordigni e armi
La procura minorile dell'Aquila contesta al giovane la diffusione di manuali con istruzioni dettagliate per la fabbricazione di congegni bellici e armi da fuoco.
Vademecum per i sabotaggi
Tra il materiale sequestrato dagli investigatori figurano anche documenti con indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, nonché vademecum finalizzati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali.
Il minorenne è accusato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.
L'emulazione dei serial killer
Le indagini hanno documentato i contatti tra il minore e il vertice del gruppo Telegram chiamato “Werwolf Division” che propaganda la superiorità della “razza ariana”. Il 17enne, sempre secondo l’accusa, voleva emulare ‘mass shooters’ come Brenton Tarrant (il killer degli attentati alle moschee di Christchurch avvenuti nel marzo 2019) e Anders Behring Breivik, il serial killer norvegese, autore degli attentati del 22 luglio 2011 a Oslo e Utøya