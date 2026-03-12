Baseball, l'Italia avanza e conquista i quarti di finale

AGI - L'Italia del baseball prosegue la sua serie di successi al 'World Baseball Classic' e, dopo aver sconfitto gli Stati Uniti, la scorsa notta ha nettamente battuto il Messico per 9 a 1 dopo una partita durata tre ore davanti a quasi quarantamila spettatori. Gli azzurri hanno concluso il girone con quattro vittorie su quattro e sabato alle 20, ore italiane, affronteranno nei quarti di finale Portorico, secondo classificato della pool A.
Al 'Daikin Park' di Houston contro il team messicano il grande protagonista è stato capitan Vincent Joseph Pasquantino che è diventato il primo giocatore nella storia del 'World Baseball Classic' a mettere a segno tre fuoricampo in una sola partita. Per 'Pasquatch', come viene soprannominato, uno al primo inning, uno al sesto e uno all'ottavo.
Il ruolo chiave dei pitcher italiani
Il manager Francisco Cervelli nei momenti clou della gara si è affidato ai due pitcher nati e cresciuti in Italia, Claudio Scotti e Gabriele Quattrini.
Il cammino verso la finale
La vincente del quarto di finale tra Italia e Portorico affronterà martedì 16 a Miami la vincente tra Venezuela e Giappone. Negli altri due quarti, Corea del Sud-Repubblica Dominicana e Stati Uniti-Canada. La finale è programmata il giorno 17 al 'LoanDepot Park' di Miami.