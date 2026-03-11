Bus in fiamme a Kerzers, ipotesi di un uomo cosparso di benzina
Svizzera, bus in fiamme a Kerzers: sei morti. Ipotesi di un uomo cosparso di benzina
Home>Estero

Svizzera, bus in fiamme a Kerzers: sei morti. Ipotesi di un uomo cosparso di benzina

La polizia cantonale esclude al momento un’origine terroristica, mentre restano da chiarire sia la dinamica sia l’identità delle vittime
Autobus in fiamme a Kerzers
Afp - Autobus in fiamme a Kerzers
svizzera kerzers incendio
di lettura

AGI - Il rogo su un bus che ha causato la morte di sei persone a Kerzers, nel cantone svizzero di Friburgo, potrebbe essere stato originato da una persona che si era cosparsa di benzina per poi darsi alle fiamme. È quanto apprende il tabloid elvetico Blick. In conferenza stampa una portavoce della polizia ha dichiarato di aver ricevuto informazioni secondo cui la dinamica dell'incendio sarebbe stata questa ma ha affermato di non poterlo confermare ancora. Al momento le autorita' non si sbilanciano sulla possibilita' che si sia trattato di un attentato.

ADV

Le informazioni disponibili sono ancora pochissime. Non è chiaro nemmeno se la persona che potrebbe aver appiccato deliberatamente l'incendio sia tra i morti o i feriti.

ADV

La polizia deve ancora appurare quante persone fossero a bordo dell'autobus postale da Dudingen a Kerzers, i morti non sono ancora stati identificati e non è escluso che il bilancio delle vittime possa salire.

La polizia cantonale di Friburgo presume che l'incendio del pullman a Kerzers non sia stato un atto terroristico. "Finora non ci sono indizi di un'origine terroristica", ha dichiarato alla RTS Martial Pugin, responsabile della comunicazione della polizia cantonale di Friburgo. "Le indagini e le verifiche sono ancora in corso", ha aggiunto.

ADV