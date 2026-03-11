Bus in fiamme a Kerzers, ipotesi di un uomo cosparso di benzina

AGI - Il rogo su un bus che ha causato la morte di sei persone a Kerzers, nel cantone svizzero di Friburgo, potrebbe essere stato originato da una persona che si era cosparsa di benzina per poi darsi alle fiamme. È quanto apprende il tabloid elvetico Blick. In conferenza stampa una portavoce della polizia ha dichiarato di aver ricevuto informazioni secondo cui la dinamica dell'incendio sarebbe stata questa ma ha affermato di non poterlo confermare ancora. Al momento le autorita' non si sbilanciano sulla possibilita' che si sia trattato di un attentato.
Le informazioni disponibili sono ancora pochissime. Non è chiaro nemmeno se la persona che potrebbe aver appiccato deliberatamente l'incendio sia tra i morti o i feriti.
Autobus in fiamme in #Svizzera, almeno 6 morti e 5 feriti. L’incidente nel tardo pomeriggio a #Kerzers, nel Canton svizzero di #Friburgo. Testimoni raccontano ai media locali che un uomo si è versato della benzina addosso.#Tg1 pic.twitter.com/2Az6aMWtR1— Tg1 (@Tg1Rai) March 10, 2026
La polizia deve ancora appurare quante persone fossero a bordo dell'autobus postale da Dudingen a Kerzers, i morti non sono ancora stati identificati e non è escluso che il bilancio delle vittime possa salire.
La polizia cantonale di Friburgo presume che l'incendio del pullman a Kerzers non sia stato un atto terroristico. "Finora non ci sono indizi di un'origine terroristica", ha dichiarato alla RTS Martial Pugin, responsabile della comunicazione della polizia cantonale di Friburgo. "Le indagini e le verifiche sono ancora in corso", ha aggiunto.