Autobus prende fuoco in Svizzera: morti e feriti a Kerzers

Autobus prende fuoco in Svizzera: 6 morti e diversi feriti a Kerzers

L’area è stata isolata e ai residenti è stato chiesto di evitare la zona e seguire le indicazioni dei soccorritori
Autobus ha preso fuoco nella città di Kerzers
AGI - Un autobus ha preso fuoco a Kerzers, nel cantone di Friburgo, nella Svizzera occidentale, causando almeno sei morti e il ferimento di altre cinque persone. Lo ha annunciato la polizia cantonale, aggiungendo che sta indagando sulla possibilità di un incendio doloso.

L'incendio, divampato nel tardo pomeriggio su un pullman a Kerzers (Chiètres in francese), "ha causato almeno sei morti e cinque feriti, tre dei quali gravi", ha dichiarato all'Afp il maresciallo della polizia cantonale Frédéric Papaux.

"Al momento, la polizia si sta concentrando sull'errore umano come causa dell'incendio, e persino sulla possibilità di un incendio doloso", ha aggiunto, senza poter fornire ulteriori dettagli.

Dettagli sull'incidente

La polizia ha dichiarato che l'incidente è avvenuto martedì sera sulla strada principale della cittadina, situata 20 chilometri a ovest della capitale svizzera Berna.

La polizia ha chiesto alla popolazione di tenersi lontana dalla zona e di seguire le istruzioni dei soccorritori.

