Israele annuncia una nuova fase della guerra in Iran

AGI - L'esercito israeliano ha lanciato una serie di attacchi aerei "su larga scala" su Teheran, affermando di aver preso di mira le infrastrutture del regime, in quella che ha descritto come una nuova fase del conflitto con l'Iran. Diversi media iraniani, tra cui l'emittente statale IRIB, hanno riportato una serie di esplosioni in varie parti della capitale, in particolare a est e a ovest.
Secondo l'agenzia di stampa statale libanese, Israele ha effettuato ulteriori bombardamenti anche nella periferia meridionale di Beirut.
7.25 Unicef: quasi 200 bambini uccisi dall'inizio della guerra
Secondo l'Unicef, quasi 200 bambini sono stati uccisi in Medio Oriente da quando è iniziata l'escalation militare statunitense e israeliana contro l'Iran. Almeno 181 bambini sono stati uccisi in Iran, sette in Libano, tre in Israele e uno in Kuwait. Lo riporta Al Jazeera.
7.23 Riad: intercettati e distrutti tre droni
L'Arabia Saudita ha dichiarato di aver distrutto tre droni a est di Riad, mentre l'Iran prosegue con gli attacchi nel Golfo. "Tre droni sono stati intercettati e distrutti a est della regione di Riad", ha scritto il Ministero della Difesa saudita su X, citando un portavoce.
7.20 Trump: "L'invasione di terra sarebbe una perdita di tempo"
Una invasione di terra dell'Iran da parte delle truppe americane? Sarebbe "una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. Hanno perso tutto ciò che potevano perdere". Così il presidente Usa, Donald Trump, in una intervista telefonica alla Nbc, lasciando intendere che un'invasione non è qualcosa a cui sta pensando in questo momento.
Trump: "Stiamo demolendo l'Iran". Araghchi: "Respingeremo l'invasione americana". L'ambasciata italiana a Teheran trasferita a Baku
7.02 Trump: "La leadership dell'Iran va smantellata, ripuliremo tutto"
Trump ha detto che vuole vedere completamente smantellata la struttura della leadership iraniana e che ha in mente alcuni nomi per la guida del Paese. Nell'intervista telefonica alla Nbc ha affermato: "Vogliamo entrare e ripulire tutto. Non vogliamo qualcuno che ricostruisca in un periodo di 10 anni. Vogliamo che abbiano un buon leader". "Abbiamo persone che penso farebbero un buon lavoro", ha poi aggiunto rifiutandosi però di fare nomi.
Trump ha anche detto che sta prendendo misure per assicurarsi che le persone sulla sua lista riescano a sopravvivere alla guerra. "Li stiamo tenendo d'occhio, si'", ha detto. Alla domanda su chi guiderà l'Iran in futuro, Trump ha risposto: "Non lo so, ma a un certo punto mi chiameranno per chiedermi chi vorrei", aggiungendo di essere "solo un po' sarcastico quando lo dico".
6.45 Colpiti un hotel e due edifici residenziali in Bahrein
Due hotel e un edificio residenziale in Bahrein sono stati colpiti durante un attacco iraniano, ha annunciato il Ministero dell'Interno del Paese. "L'aggressore iraniano ha colpito due hotel e un edificio residenziale a Manama, causando danni materiali ma nessuna perdita di vite umane", ha riferito il dicastero su X. La fonte della notizia ha successivamente rettificato che ad essere stati colpiti sono stati un hotel e due edifici residenziali.