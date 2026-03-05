Un F-15 Usa precipita in Iran. Missili e droni in Azerbaigian

AGI - Missili e droni provenienti dall'Iran sono caduti nei pressi dell'aeroporto nell'enclave azera di Nakhchivan e Baku si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione. E ancora: esplosioni a Doha perché il Qatar è sotto attacco iraniano mentre la Spagna annuncia l'invio di una fregata a Cipro e la Repubblica islamica rivendica un attacco a una petroliera americana al largo delle coste del Kuwait. La petroliera è in fiamme. Si sta allargando sempre di più il conflitto cominciato sei giorni fa con l'operazione congiunta Usa-Israele contro l'Iran.
Un funzionario statunitense a Fox News ha detto che migliaia di combattenti curdi iracheni hanno lanciato un'offensiva di terra contro l'Iran. Il Segretario alla Guerra Pete Hegseth ha precisato che l'esercito statunitense non sta armando un'insurrezione all'interno dell'Iran, sebbene abbia lasciato intendere che altre parti del governo Usa potrebbero essere potenzialmente coinvolte.
Il governo curdo smentisce l'attacco via terra
Il governo curdo smentisce l'attacco via terra. Aziz Ahmad, vicecapo di gabinetto del primo ministro della regione del Kurdistan, ha smentito la notizia dell'attacco dei curdi in Iran. “Nessun curdo ha attraversato il confine. Questa notizia è palesemente falsa”, ha scritto sul social X, commentando la notizia lanciata da Jennifer Griffin, di Fox News, secondo cui migliaia di combattenti curdi si sarebbero lanciati nell’offensiva in Iran. La giornalista citava fonti governative americane.
La diretta
12.20 - Pasdaran, missili contro aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e base aerea 27
I guardiani della rivoluzione iraniana hanno annunciato di aver lanciato missili sull'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. "Abbiamo colpito l'aeroporto e la base aerea 27, di proprietà dell'esercito di occupazione israeliano, con missili Khorramshahr-4", si legge in una nota dei Pasdaran diffusa da diversi media della regione.
12.12 - Iran, utilizzato il super missile 'Khorramshahr 4' contro Israele
L'Iran ha utilizzato il suo ultimo missile super pesante, il Khorramshahr 4, durante il conflitto con Stati Uniti e Israele. Il missile è stato lanciato contro Israele, ha riferito l'emittente statale iraniana Irib citata da Ria Novosti che ha mostrato un video di quello che dovrebbe essere il momento del lancio del missile. Il nuovo missile iraniano ha una gittata di 2.000 chilometri e può trasportare una testata esplosiva da 1.500 chilogrammi.
11.47 - Iran, oggi riunione dell'Assemblea degli esperti
L'Assemblea degli esperti dell'Iran è pronta a tenere una sessione di emergenza oggi per annunciare formalmente la nomina di Mojtaba Khamenei, figlio della defunta Guida Suprema, come prossimo leader supremo, ma la scelta è contrastata da alcuni voci contrarie. Lo scrive Iran International, tv della dissidenza iraniana con sede a Londra. Iran International già due giorni fa ha riferito che l'Assemblea degli esperti ha scelto Mojtaba per prendere le redini dell'Iran dopo l'uccisione del padre sabato nei raid di Usa e Israele. L'emittente assicura però di avere saputo da due fonti che almeno otto membri non parteciperanno alla sessione di oggi in segno di protesta per quella che hanno descritto come "forte pressione" delle Guardie della Rivoluzione per imporre Mojtaba. La prima riunione dell'Assemblea a Qom, martedì, si era conclusa in fretta per i raid aerei israeliani. Oggi l'incontro dovrebbe tenersi in parte online e in parte in un edificio vicino al santuario di Fatima Masumeh a Qom in cui i membri che vivono nella cittadina potranno andare di persona.
11.40 - Frammenti di drone abbattuto su Abu Dhabi, 6 feriti
Sei persone sono state ferite dalla caduta di detriti di un drone intercettato sulla capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi. "Le autorita' dell'Emirato di Abu Dhabi sono intervenute in seguito a un incidente che ha coinvolto detriti in caduta in due localita', a seguito dell'intercettazione di un drone da parte delle difese aeree" ha dichiarato l'ufficio stampa degli Emirati Arabi Uniti "L'incidente ha provocato sei feriti lievi e moderati, tra cui cittadini pakistani e nepalesi".
11.30 - F-15 Usa precipita nell'ovest, salvati i piloti
Un caccia F-15 americano è precipitato nell'ovest dell'Iran e i piloti sono stati tratti in salvo da militari Usa e israeliani. A riferirlo è stato Canale 14. "L'equipaggio è riuscito ad abbandonare l'aereo e a salvarsi in un'operazione complessa e congiunta delle forze israeliane e americane", si legge sul sito del media israeliano.
10.51 - Qatar, "siamo sotto attacco, antiaerea in azione"
Il Qatar è sotto attacco iraniano, ma la difesa antimissile sta respingendo l'offensiva. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa del Qatar mentre forti esplosioni risuonano su Doha e si vedono colonne di fumo sopra la città. "Lo Stato del Qatar è stato oggetto di un attacco missilistico", ha affermato il ministero in una nota, "I sistemi di difesa aerea lo stanno intercettando".
10.45 - La Spagna manda una fregata a Cipro
La Spagna invierà la sua fregata più avanzata per proteggere Cipro dopo l'attacco con droni su una base britannica sull'isola mediterranea. Il ministero della Difesa spagnolo ha annunciato che La "Cristobal Colon" si unirà alla portaerei francese "Charles de Gaulle" e alle navi della marina greca per "offrire protezione e difesa aerea" e "supportare qualsiasi evacuazione di civili". Anche l'Italia, ha detto in aula a Montecitorio il ministro della Difesa Guido Crosetto, manderà a Cipro una nave e sistemi di difesa antimissile.
10.37 - Appello della Farnesina, registratevi su dovesiamonelmondo.it
La Farnesina invita gli italiani in Medio Oriente a registrarsi sull'App Viaggiare Sicuri o sul sito www.dovesiamonelmondo.it per ricevere ogni aggiornamento sugli sviluppi nella regione e sulle modalità di assistenza. Solo i cittadini registrati sui siti del Ministero sono in condizione di ricevere le comunicazioni ufficiali dell'unità di crisi, delle ambasciante o dei consolati di riferimento, sottolinea una nota della Farnesina.
10.34 - Ankara, "monitoriamo i curdi, nessuna rappresaglia contro l'Iran"
L'esercito turco monitora con attenzione le mosse dei gruppi separatisti curdo-iraniani attivi in nord Iraq e non risponderà al missile iraniano intercettato ieri sul proprio spazio aereo, pur avendone il diritto. Lo ha annunciato il ministero della Difesa turco in un comunicato. In riferimento all'abbattimento da parte delle forze Nato di un missile iraniano avvenuto ieri, Ankara rivendica "il diritto a rispondere", ma la volontà di "perseguire con decisione una linea che ha come priorità "il ripristino della stabilità dell'area". La Difesa turca ha reso noto che sta seguendo con attenzione le attività dei curdi iraniani del Pjak, i cui campi si trovano in nord Iraq, gruppo che i turchi considerano terroristico, alla stregua del Pkk. "La Turchia non vuole la frammentazione dei Paesi vicini. Le attività del Pjak, organizzazione separatista terrorista, sono una minaccia non solo per l'Iran, ma per la pace e la serenità dell'intera regione. Le loro attività sono sotto nostra stretta osservazione", si legge nel comunicato.
10.05 - La Spagna, "guerra non basata sulle norme internazionali"
"La posizione del governo è molto chiara: tutti i conflitti devono essere risolti attraverso la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale. Non ci sono altre opzioni e dobbiamo essere molto fermi su questo punto". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska Gomez, al suo arrivo al Consiglio Affari interni Ue, parlando del conflitto in Iran. "Ciò su cui ovviamente dobbiamo lavorare ora è la de-escalation di questo conflitto che, come abbiamo detto, non sarebbe mai dovuto esistere, un conflitto che non si è basato sulle norme internazionali, sul diritto internazionale, sulla Carta delle Nazioni Unite", ha aggiunto.
9.48 - Missili e droni sull'enclave azera di Nakhchivan
Missili e droni provenienti dall'Iran sono caduti nei pressi dell'aeroporto nell'enclave azera di Nakhchivan. Lo riferisce l'agenzia Reuters che cita una fonte vicina al governo. L'aeroporto di Nakhchivan si trova a circa sei miglia dal confine con l'Iran. L'attacco ha causato il ferimento di due persone e ha spinto l'Azerbaigian a convocare l'inviato iraniano. "Un drone ha colpito il terminal dell'aeroporto nella Repubblica autonoma di Nakhchivan, mentre un altro è caduto nei pressi di un edificio scolastico nel villaggio di Shakarabad", ha dichiarato il ministero degli Esteri azero in una nota "Condanniamo fermamente questi attacchi con droni lanciati dal territorio della Repubblica Islamica dell'Iran, che hanno causato danni all'edificio dell'aeroporto e il ferimento di due civili". È la prima volta che uno Stato del Caucaso viene preso di mira dall'Iran dall'inizio della guerra e Baku ha fatto sapere di riservarsi il diritto di adottare misure di ritorsione. L'Azerbaigian ha adottato una posizione neutrale nel conflitto mediorientale e ha recentemente stretto legami con Israele e l'amministrazione Trump, allontanandosi gradualmente da Mosca. Non ospita basi militari statunitensi, il che suggerisce che l'Iran potrebbe estendere i suoi attacchi oltre gli obiettivi direttamente collegati alle forze americane. La crescente cooperazione militare di Baku con Israele ha causato attriti con Teheran, sebbene i due Paesi abbiano mantenuto relazioni sostanzialmente pragmatiche. Entrambi i paesi sono a maggioranza musulmana sciita e l'Iran ospita milioni di azeri - le stime variano da circa 15 a oltre 20 milioni - molti dei quali vivono nelle province nord-occidentali al confine con l'Azerbaigian.
9.04 - Teheran, "la petroliera colpita è americana"
Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano rivendica un attacco a una petroliera americana al largo delle coste del Kuwait. La petroliera è in fiamme, recita il comunicato dalla televisione di stato iraniana che non fornisce dettagli e avverte che, in tempo di guerra, il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz sarà sotto il controllo della Repubblica Islamica.
7.51 - Teheran, "non abbiamo sparato un missile contro la Turchia"
Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha negato di aver sparato contro la Turchia, dopo le notizie secondo cui le difese Nato avrebbero intercettato un missile diretto nello spazio aereo turco. "Le Forze Armate della Repubblica Islamica dell'Iran rispettano la sovranità della Turchia, Paese vicino e amico, e negano qualsiasi lancio di missili verso il suo territorio", ha dichiarato lo Stato Maggiore in una nota diffusa dai media iraniani. Ieri le difese Nato in Turchia hanno riferito di aver intercettato un missile iraniano sul Mediterraneo orientale e che i detriti sono caduti nell'estremo sud del Paese, senza causare vittime. "Un missile balistico lanciato dall'Iran, diretto verso lo spazio aereo turco dopo aver attraversato Iraq e Siria, è stato neutralizzato dalle difese aeree e missilistiche della Nato dislocate nel Mediterraneo orientale", ha dichiarato il Ministero della Difesa turco.
6.21 - Da Israele nuovi attacchi a Beirut, due morti nel Nord
Israele ha lanciato nuovi bombardamenti nelle prime ore del giorno contro i quartieri meridionali di Beirut, mentre un attacco separato a un edificio residenziale nel nord del Libano ha causato almeno due morti e un ferito, secondo l'agenzia statale e le autorità sanitarie libanesi. Secondo l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese (NNA), i caccia israeliani hanno effettuato diversi raid aerei contro la periferia meridionale della capitale, una roccaforte del gruppo sciita libanese Hezbollah, che ha colpito le zone di Ghobeiri e Bir al Abed, nell'area di Haret Hreik. Le esplosioni sono avvenute all'alba e si aggiungono all'intensificazione degli attacchi israeliani in diverse parti del paese negli ultimi giorni. Parallelamente, il Centro Operativo di Emergenza Sanitaria Pubblica del Ministero della Salute libanese ha riferito che un bombardamento israeliano di un edificio nel campo profughi palestinese di Beddawi, nella città di Tripoli (nord), ha causato la morte di due persone e ha lasciato un cittadino ferito.
5.42 - Missili contro quartier generale forze curde in Kurdistan
L'Iran sostiene di aver lanciato missili contro il quartier generale delle forze curde in Kurdistan, Iraq. Lo riportano i media di stato. "Abbiamo preso di mira la sede dei gruppi curdi contrari alla rivoluzione nel Kurdistan iracheno con tre missili", si legge in una dichiarazione militare citata da IRNA sul suo canale Telegram. Dall'inizio dell'offensiva USA-Israele contro Teheran, la regione autonoma del Kurdistan, che ospita truppe statunitensi, è stata bersaglio di attacchi con droni, la maggior parte dei quali intercettata dalle difese aeree.