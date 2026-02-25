Al Green allontanato dal Congresso: “I neri non sono scimmie”

AGI - Il deputato democratico del Texas, Al Green, che l'anno scorso venne allontanato dall'aula per aver interrotto il discorso di Donald Trump sullo Stato dell'Unione, ha esposto un cartello con scritto "i neri non sono scimmie", riferimento al video pubblicato da Trump sui social in cui aveva rappresentato Barack e Michelle Obama come scimmie. Al Green è stato di nuovo allontanato.
Parlando con i giornalisti fuori dall'aula della Camera del Congresso americano, il deputato democratico del Texas Al Green ha dichiarato: "Non potevo fare a meno di portare questo alla sua attenzione".
L'anno scorso, Green era stato espulso per essersi alzato nel corridoio e aver agitato il suo bastone verso il presidente mentre Trump stava pronunciando il suo discorso annuale al Congresso. "La prima volta è stato un gesto spontaneo. Questa volta è stato intenzionale. Volevo assicurarmi di fargli arrivare un messaggio. Per questo ho preso il posto dove ero, nel corridoio, così da poterglielo consegnare personalmente", ha detto Green.