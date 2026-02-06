Trump un video, i volti degli Obama in corpi di scimmia

AGI - I volti sono i loro, quelli dell'ex presidente americano Barack Obama e della moglie Michelle, ma i corpi sono quelli di due scimmie. È il fotomontaggio contenuto in un video postato da Donald Trump su Truth.
Il breve filmano, circa un minuto, ripete accuse, mai provate, secondo cui la società di conteggio dei voti Dominion Voting Systems avrebbe contribuito a brogli in diversi stati, a detrimento di Trump. Poco prima della fine, per due secondi appare un fotomontaggio degli Obama con il corpo di scimmie mentre se la ridono, con la giungla sullo sfondo. Un non meglio identificato esperto spiega che a un certo punto il conteggio si è fermato in cinque Stati quando Trump era in vantaggio sul suo rivale Joe Biden.
E quando il conteggio è ripreso, il candidato democratico era all'improvviso in testa. È a quel punto che compare un breve inserto con Obama e la moglie Michelle in corpi da scimmie che ridono sulle note di 'In the jungle, the mighty jungle'.
U.S. President Donald Trump posted this on Truth Social, which featured the Obamas as monkeys. pic.twitter.com/f0ovYjPnDy— Open Source Intel (@Osint613) February 6, 2026
Il video sta suscitando non poche polemiche. "Comportamento spregevole del presidente. Ogni repubblicano deve denunciarlo. Ora", si legge in un post su X dell'ufficio stampa di Newsom. Duro anche Ben Rhodes, ex consigliere senior per la sicurezza nazionale e stretto collaboratore di Obama. "Lasciate che Trump e i suoi sostenitori razzisti siano tormentati dal fatto che gli americani di domani ameranno gli Obama come figure adorate, mentre studieranno Trump come una macchia sulla nostra storia" ha scritto su X.
I primi a notare il video erano stati i 'Repubblicani contro Trump', account X con 1 milione di follower. "Trump ha appena pubblicato un video su Truth che include un'immagine razzista di Barack e Michelle Obama vestiti da scimmie. Non si arriva mai al fondo", si legge in un post.