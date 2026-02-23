Iran, il Pentagono avverte: “Guerra estesa avrebbe costi enormi”

AGI - Il Pentagono ha espresso preoccupazione al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in merito a una campagna militare estesa contro l'Iran, avvisandolo che i piani di guerra presi in considerazione comportano rischi, tra cui vittime tra gli Stati Uniti e gli alleati, difese aeree indebolite e una forza militare sovraccarica. Lo rivela il 'Wall Street Journal'. Gli avvertimenti sono stati in gran parte espressi dal generale Dan Caine, Presidente dello Stato maggiore congiunto, all'interno del Dipartimento della Difesa e durante le riunioni del Consiglio di sicurezza nazionale, hanno affermato funzionari, ma anche altri leader del Pentagono hanno espresso preoccupazioni simili.
Tali discussioni fanno sempre parte del processo di pianificazione di emergenza prima delle operazioni militari, hanno affermato alcuni funzionari, sottolineando che i leader militari, in particolare il Presidente dello Stato maggiore congiunto, forniscono stime prudenti delle possibili vittime e di altri potenziali costi delle operazioni militari. Le opzioni allo studio per gli attacchi contro l'Iran spaziano da attacchi iniziali limitati a una campagna aerea di giorni mirata a rovesciare il regime. Tutte le opzioni comportano dei rischi, ma una campagna prolungata in particolare potrebbe comportare costi significativi per le forze armate statunitensi e le scorte di munizioni, hanno affermato i funzionari, complicando la protezione dei partner regionali qualora l'Iran fosse in grado di reagire. Se gli Stati Uniti dovessero consumare grandi quantità di munizioni per la difesa aerea e altri materiali la cui disponibilità è limitata, ciò potrebbe anche influire sui preparativi per un possibile futuro conflitto con la Cina.
I funzionari affermano che le questioni sollevate da Caine, ampiamente considerato un collaboratore fidato di Trump, e da altri saranno un fattore determinante nella decisione del Presidente sull'opportunità o meno di attaccare l'Iran e sulle modalità. I funzionari - prosegue il 'Wall Street Journal' - affermano che Trump non ha ancora preso una decisione. Gli Stati Uniti hanno radunato la più grande potenza aerea in Medio Oriente dalla guerra in Iraq del 2003, incluso un gruppo d'attacco di portaerei. Una seconda portaerei è ora nel Mediterraneo.
"Il generale Caine è un membro talentuoso e molto stimato del team per la sicurezza nazionale del Presidente Trump. Il Presidente ascolta una moltitudine di opinioni su qualsiasi questione e decide in base a ciò che è meglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti", ha affermato la portavoce della Casa Bianca Anna Kelly. L'amministrazione Trump sta ancora negoziando con l'Iran un potenziale accordo che, secondo gli Stati Uniti, potrebbe bloccare il percorso di Teheran verso l'arma nucleare, che i leader iraniani hanno negato di voler perseguire, limitando al contempo il suo programma di missili balistici e il suo sostegno a milizie regionali come Hezbollah e Hamas. Il prossimo incontro è previsto per giovedì a Ginevra, affermano i funzionari, dove l'Iran dovrebbe presentare le sue posizioni all'inviato di pace di Trump, Steve Witkoff, e al genero Jared Kushner.
Trump, senza accordo sarà molto brutto per Teheran
Trump ha scritto sul social 'Truth': "Circolano numerose notizie provenienti dai media che diffondono fake news, secondo cui il generale Daniel Caine sarebbe contrario alla nostra guerra contro l'Iran. La storia non attribuisce a nessuno questa vasta ricchezza di conoscenze ed è errata al 100%. Il generale Caine, come tutti noi, vorrebbe non vedere la guerra ma, se si decidesse di andare contro l'Iran a livello militare, è sua opinione che si tratterebbe di una vittoria facile. Conosce bene l'Iran in quanto era a capo di Midnight Hammer, l'attacco allo sviluppo nucleare iraniano. Non si tratta più di uno sviluppo, ma piuttosto è stato fatto a pezzi dai nostri grandi bombardieri B-2. Caine è un grande combattente e rappresenta l'esercito più potente del mondo. Non ha parlato di non attaccare l'Iran, e nemmeno dei falsi attacchi limitati di cui ho letto, sa solo una cosa, come VINCERE e, se gli verrà detto di farlo, sarà in testa al gruppo. Tutto ciò che è stato scritto su una possibile guerra con l'Iran è stato scritto in modo errato e intenzionale. Sono io che prendo la decisione, preferirei avere un accordo piuttosto che no, ma se non lo facciamo, sarà una giornata molto brutta per quel Paese e, purtroppo, per la sua gente, perché sono grandi e meravigliosi, e una cosa del genere non sarebbe mai dovuta succedere loro".
Vulnerabilità e difese aeree
Secondo i funzionari, durante un eventuale attacco all'Iran, i piloti americani potrebbero essere vulnerabili alle difese aeree iraniane durante molteplici bombardamenti. I missili iraniani potrebbero colpire le truppe statunitensi nelle basi in tutto il Medio Oriente. L'Iran potrebbe anche colpire i centri abitati in Israele con i suoi missili e droni, come ha fatto durante la guerra di 12 giorni che ha coinvolto Iran, Israele e Stati Uniti lo scorso giugno. Alcuni funzionari hanno affermato che gli Stati Uniti si aspettano che l'Iran utilizzi tutti i mezzi a loro disposizione per proteggere il regime e che gli Stati Uniti hanno a disposizione solo intercettori sufficienti a contrastare le raffiche di missili iraniani per circa due settimane, mettendo ulteriormente a dura prova le limitate scorte di munizioni Patriot, Thaad e SM-3 presenti nell'arsenale americano.
Nelle ultime settimane, gli Stati Uniti hanno rafforzato le proprie difese aeree in Medio Oriente inviando ulteriori sistemi antimissile Thaad e Patriot in Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Bahrein e Israele, secondo quanto riportato dal 'Wall Street Journal'. Gli Stati Uniti hanno inoltre dispiegato 13 cacciatorpediniere lanciamissili nelle acque del Medio Oriente e del Mediterraneo per abbattere le minacce iraniane, secondo un funzionario della Marina. Il Pentagono ha sollevato preoccupazioni sulla capacità di munizioni lo scorso giugno, quando gli Stati Uniti hanno contribuito a difendere Israele dai bombardamenti missilistici iraniani. Il conflitto ha rivelato allarmanti carenze nelle forniture di intercettori statunitensi.