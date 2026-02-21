Iran, tutti i mezzi militari Usa schierati in Medio Oriente

AGI - La portaerei USS Gerald R. Ford è entrata nel Mar Mediterraneo, rafforzando ulteriormente la potenza di fuoco americana in una regione che ha visto un massiccio rafforzamento militare in vista di potenziali attacchi Usa contro l'Iran. Di seguito ecco i principali mezzi militari statunitensi dispiegati in Medio Oriente o nelle sue vicinanze.
Le navi
Washington ha attualmente 13 navi da guerra in Medio Oriente: una portaerei, la USS Abraham Lincoln, nove cacciatorpediniere e tre navi da combattimento litoranee, ha dichiarato un funzionario statunitense. La Ford, la portaerei più grande del mondo, è stata vista attraversare lo Stretto di Gibilterra verso il Mediterraneo in una foto scattata venerdì. È accompagnata da tre cacciatorpediniere e, una volta in posizione, porterà il numero totale di navi da guerra statunitensi in Medio Oriente a 17. Entrambe le portaerei hanno un equipaggio di migliaia di marinai e hanno squadriglie aeree composte da decine di aerei da guerra. È raro avere due di queste enormi navi da guerra in Medio Oriente contemporaneamente.
Aerei
Oltre agli aerei sulle portaerei, gli Stati Uniti hanno inviato decine di altri aerei da guerra in Medio Oriente, secondo i resoconti di intelligence open source su X, il sito web di tracciamento dei voli Flightradar24 e i resoconti dei media. Tra questi, i caccia stealth F-22 Raptor e F-35 Lightning, gli aerei da guerra F-15 e F-16 e il velivolo da rifornimento in volo KC-135, necessari per sostenere le loro operazioni.
Difese aeree e truppe
Gli Usa hanno anche potenziato le loro difese aeree terrestri in Medio Oriente, mentre i numerosi cacciatorpediniere lanciamissili nella regione forniscono capacità di difesa aerea in mare e truppe. Sebbene non si preveda che le forze di terra prendano parte ad azioni offensive contro l'Iran, gli Stati Uniti hanno decine di migliaia di militari nelle basi in Medio Oriente, potenzialmente vulnerabili a un contrattacco. Teheran ha lanciato missili contro una base statunitense in Qatar dopo che Washington ha colpito tre siti nucleari iraniani nel giugno 2025, ma sono stati abbattuti dalle difese aeree.