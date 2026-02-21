Trump ai Giochi di Milano Cortina? Nessun viaggio in Italia nella sua agenda
Tra gli appuntamenti del presidente degli Usa compaiono solo incontri alla Casa Bianca, compresa la cena con i governatori insieme alla moglie
Sabrina Bellosi
AGI - Il presidente americano Donald Trump non sarà a Milano per la finale Usa-Canada di hockey su ghiaccio alle olimpiadi di Milano Cortina. Almeno a giudicare dall'agenda del presidente arrivata al pool di cronisti che seguono la Casa Bianca.
Lo scadenzario del Presidente prevede oggi e domani solo incontri alla Casa Bianca, compresa la cena con i governatori insieme con la moglie Melania.

