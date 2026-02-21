Alla finale di hockey di Milano Cortina il capo dell'Fbi. Polemica in Usa per la trasferta

AGI - Nessuna notizia di Donald Trump, che si era ipotizzato potesse fare un blitz per la finale di hockey a Milano Cortina, ma gli Stati Uniti avranno comunque un tifoso d'eccezione sugli spalti dell'arena milanese di Santa Giulia: il capo dell'Fbi, Kash Patel, grande appassionato di hockey.
Patel ha assistito alla vittoriosa semifinale contro la Slovacchia e si tratterrà per assistere alla super sfida per la medaglia d'oro contro il Canada, domani alle 14.10, in un derby nordamericano ancora più sentito dopo le tensioni sui dazi. In patria il 45enne figlio di immigrati indiani cresciuto a Queens, a New York, è molto controverso perché si era fatto conoscere come 'staffer' repubblicano alla Camera che aveva guidato le indagini contro la stessa agenzia di polizia federale per contestare le accuse a Trump sul 'Russiagate'.
Le polemiche sul viaggio
Anche per questa trasferta ci sono state polemiche dopo che la Cbs ha rivelato che ha viaggiato con un aereo governativo come aveva già fatto in passato per seguire combattimenti di arti marziali della Ufc o per andare a trovare la fidanzata. Dallo staff del capo dell'Fbi hanno ribattuto che la missione era prevista dal luglio scorso ed è di lavoro, in quanto comprende incontri con i vertici della Polizia e funzionari della sicurezza, oltre che con l'ambasciatore in Italia, Tilman Fertitta, per un briefing sulla sicurezza attorno alle Olimpiadi invernali.