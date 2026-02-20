Ufo e vita aliena, l'annuncio di Trump sulla declassificazione dei documenti governativi

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che ordinerà alle agenzie federali di identificare e rendere pubblici i documenti governativi relativi a extraterrestri, fenomeni aerei non identificati e oggetti volanti non identificati, un tema che da decenni alimenta richieste di trasparenza da parte di una parte dell'opinione pubblica americana. "In considerazione dell'enorme interesse mostrato, istruirò il segretario alla Guerra e altri dipartimenti e agenzie competenti ad avviare il processo per individuare e pubblicare archivi legati alla vita aliena, ai fenomeni aerei non identificati (UAP) e agli UFO", ha scritto Trump sulla sua piattaforma social Truth. Il presidente ha aggiunto che dovrà essere inclusa "tutta e qualsiasi altra informazione collegata a questo tema altamente complesso, ma estremamente interessante e importante", senza specificare se tra i materiali figurino anche documenti classificati.
L'annuncio è arrivato poche ore dopo che Trump aveva criticato l'ex presidente Barack Obama per presunte rivelazioni di informazioni "classificate" in merito all'esistenza di vita extraterrestre. Rispondendo alle domande dei giornalisti a bordo dell'aereo presidenziale, Trump ha accusato Obama di aver "dato informazioni classificate" che, a suo dire, non avrebbe potuto divulgare.
Le dichiarazioni di Obama sugli extraterrestri
Le polemiche sono nate da un podcast pubblicato la settimana precedente, in cui Obama aveva dichiarato di ritenere plausibile l'esistenza di extraterrestri, pur affermando di non aver visto prove durante i suoi anni alla Casa Bianca tra il 2009 e il 2017. Nel corso dell'intervista, l'ex presidente aveva inoltre ironizzato sulle teorie complottiste legate all'Area 51, sostenendo di non aver trovato alcuna evidenza di strutture segrete o di contatti con civiltà aliene. Le dichiarazioni avevano rapidamente alimentato speculazioni e teorie sui social media, spingendo Obama a chiarire successivamente la propria posizione con un messaggio su Instagram. L'ex presidente ha spiegato di aver fatto quei commenti per mantenere un tono leggero durante il podcast e aveva sottolineato che, sebbene l'universo sia così vasto da rendere statisticamente probabile l'esistenza di vita altrove, le enormi distanze tra i sistemi stellari rendono improbabile che extraterrestri abbiano visitato la Terra. Ha inoltre ribadito di non aver visto alcuna prova di contatti alieni durante il suo mandato.
Trump non ha precisato quale parte delle dichiarazioni di Obama consideri classificata, limitandosi ad affermare che l'ex presidente avrebbe commesso "un grave errore".