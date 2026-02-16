'Gli extraterrestri esistono'. Frase shock di Obama

AGI - "Forse gli extraterrestri esistono da qualche parte nell'universo". Poche parole che hanno galvanizzato gli ufologi più appassionati e indignato gli astronomi più scettici, visto che arrivavano da un personaggio di indubbio calibro: Barack Obama. Tale è stato il polverone sollevato, che l'ex presidente americano è stato costretto a precisare il suo pensiero.
La frase shock è arrivata durante un'intervista con il conduttore di podcast americano Brian Tyler Cohen, nel fine settimana. Il format prevede una botta e risposta velocissimo, così quando Cohen ha chiesto a Obama se gli alieni siano reali l'ex presidente ha risposto senza esitare: "Esistono ma non li ho visti". E poi ha anche articolato il suo pensiero, forse peggiorando la situazione: "Non vengono tenuti all'Area 51. Non c'è una struttura clandestina a meno che non vi sia un'enorme cospirazione e l'abbiano nascosta al presidente degli Stati Uniti". L'Area 51 è il famoso sito militare in Nevada dove vengono condotti esperimenti segretissimi, secondo i complottisti anche sugli Ufo.
La reazione dei media e la rettifica necessaria
Le parole di Obama non sono passate inosservate, ha sottolineato The Guardian. Persino il prestigioso Time Magazine ha riferito che "secondo Obama gli alieni esistono, ma non sono all'Area 51". A quel punto l'ex presidente si è sentito obbligato a rettificare.
Obama: probabile vita nell'universo, ma visite improbabili
"Stavo cercando di adeguarmi" allo spirito del programma "ma visto che ha ricevuto tanta l'attenzione vorrei chiarire", ha scritto ieri sera su Instagram. "Statisticamente, l'universo è così vasto che le probabilità sono buone che ci sia la vita là fuori. Ma le distanze tra i sistemi solari sono così grandi che le possibilità che gli alieni ci abbiano fatto visita sono basse, e non ho visto alcuna prova durante la mia presidenza che gli extraterrestri abbiano preso contatto con noi. Davvero!", ha assicurato.