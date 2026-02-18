Esperti Onu: 'Crimini contro l'umanità nei file di Epstein'

AGI - Il contenuto di milioni di pagine dei file del caso Epstein suggerisce l'esistenza di una "impresa criminale globale" che ha compiuto atti che rasentano la soglia legale dei crimini contro l'umanità, ha affermato un gruppo di esperti indipendenti nominato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Gli esperti, come riporta il Guardian, hanno affermato che i crimini descritti nei documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sono stati commessi in un contesto di convinzioni suprematiste, razzismo, corruzione e misoginia estrema. I crimini, hanno denunciato, dimostrano una mercificazione e disumanizzazione di donne e ragazze.
La portata, la natura, il carattere sistematico e la portata transnazionale di queste atrocità contro donne e ragazze sono così gravi che alcune di esse potrebbero ragionevolmente rientrare nella soglia legale dei crimini contro l'umanità", hanno affermato in un comunicato. Gli esperti fanno notare che le accuse contenute nei fascicoli richiedono un'indagine indipendente, approfondita e imparziale e che si dovrebbero avviare indagini anche per capire come sia stato possibile commettere crimini simili per così tanto tempo.
Preoccupazioni sulle carenze di conformità
Una legge, approvata dal Congresso con ampio sostegno bipartisan a novembre, impone che tutti i fascicoli relativi a Epstein siano resi pubblici. Gli esperti delle Nazioni Unite hanno però espresso preoccupazione per "gravi carenze di conformità e redazioni maldestre" dei file che hanno permesso di rendere pubbliche informazioni sensibili sulle vittime del finanziere e pedofilo Jeffrey Epstein e del suo giro. Nei documenti finora pubblicati sono state identificate più di 1.200 vittime.
Il gaslighting istituzionale
"La riluttanza a rivelare informazioni complete o ad ampliare le indagini ha lasciato molte delle vittime con la sensazione di essere nuovamente traumatizzate e sottoposte a quello che descrivono come 'gaslighting istituzionale'", hanno affermato gli esperti. Il gaslighting è una forma di manipolazione psicologica in cui il manipolatore fa dubitare la vittima della propria memoria, percezione o sanità mentale, attraverso bugie, negazione dell'evidenza e svalutazione.
I legami di Jeffrey Epstein e la sua morte
La pubblicazione degli Epstein Files da parte del dipartimento di Giustizia ha rivelato i legami del miliardario con molte personalità di spicco della politica, della finanza, del mondo accademico e degli affari, sia prima che dopo essere stato condannato nel 2008 per reati sessuali. Fu trovato morto nella sua cella nel 2019, dopo essere stato nuovamente arrestato con l'accusa federale di traffico sessuale di minori. La sua morte è stata classificata come suicidio.