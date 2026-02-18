Whoopi Goldberg nei file di Epstein

AGI - La conduttrice e attrice Whoopi Goldberg ha rivelato durante il suo programma televisivo, The View, di essere stata citata nei file di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019.
La conduttrice, 70 anni, ha spiegato di aver contattato Epstein, attraverso una terza persona, per trovare un aereo privato che le permettesse di partecipare a un evento organizzato dalla fondazione benefica di Julian Lennon, la White Feather Foundation.
La dichiarazione dell'attrice
Mentre l'email è apparsa sullo schermo, Goldberg ha detto: "Ora, in nome della trasparenza, il mio nome è nei fascicoli".
Il contenuto dell'email
L'attrice ha letto ad alta voce: "Whoopi ha bisogno di un aereo per andare a Monaco. Lo paga la fondazione di Lennon. Non vogliono noleggiare un charter, quindi stanno cercando proprietari privati". "Vuoi offrire il tuo G2?", aveva aggiunto il mittente, il cui nome è oscurato. Epstein avrebbe detto di no.
Chi è Whoopi Goldberg
Whoopi Goldberg, pseudonimo di Caryn Elaine Johnson, è nata a New York il 13 novembre 1955). E' una delle poche celebrità ad aver conseguito un EGOT, cioè ad aver vinto tutti e 4 i premi principali nell'ambito dell'intrattenimento statunitense: un Emmy, un Grammy, un Oscar ed un Tony Award.
Ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista per 'Ghost - Fantasma' (1990) e ha precedentemente ricevuto una candidatura come miglior attrice protagonista per 'Il colore viola'. Goldberg è stata la seconda donna afroamericana ad aver vinto un premio Oscar dopo Hattie McDaniel; ha anche vinto due Golden Globe, due Emmy Award, un Saturn Award, quattro People's Choice Awards, cinque Kids' Choice Awards, sette Image Awards, due Drama Desk Awards e un Bafta. Nel 2002 le è stata assegnata una stella nella Hollywood Walk of Fame.