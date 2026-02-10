La 'tentazione' di Donald Trump sul nucleare
La "tentazione" di Donald Trump sul nucleare
La "tentazione" di Donald Trump sul nucleare

Secondo il New York Times gli Usa stanno valutando nuovi test dopo 40 anni
test nuleare
Foto AFP - Un test nucleare americano su Mururoa
nucleare donald trump
AGI - Gli Stati Uniti stanno valutando attivamente l'impiego di armi nucleari ed è probabile che conducano un test nucleare di qualche tipo. Lo scrive il New York Times quando sono trascorsi cinque giorni dalla scadenza dell'ultimo trattato nucleare tra Stati Uniti e Russia.

Entrambe le misure annullerebbero quasi 40 anni di controllo nucleare rigoroso da parte degli Stati Uniti, che hanno ridotto o mantenuto stabile il numero di armi caricate in silos, bombardieri e sottomarini, aggiunge il NYT.

La potenziale ripresa dei test e il precedente storico

Donald Trump, sottolinea il quotidiano, se decidesse di farlo, sarebbe il primo presidente dai tempi di Ronald Reagan ad aumentare nuovamente il numero di armi nucleari USA. L'ultimo test nucleare condotto dagli Stati Uniti risale al 1992, sebbene Trump abbia dichiarato l'anno scorso di voler riprendere i test "su base di parità" con Cina e Russia.

