Accordo Usa-Russia, colloqui per un nuovo New Start
Putin e Trump d'accordo: colloqui per un nuovo trattato New Start
Home>Estero

Putin e Trump d'accordo: colloqui per un nuovo trattato New Start

Mosca e Washington hanno anche concordato di agire in modo responsabile sulla ploriferazione nucleare, ha assicurato il Cremlino
Putin, Trump, New Start
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
new start usa russia nucleare
di lettura

AGI - Russia e Stati Uniti hanno convenuto ad Abu Dhabi sulla necessità di tenere al più presto nuovi colloqui sulla non proliferazione nucleare, dopo la scadenza del trattato New Start. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a quanto riportano i media russi.

ADV

Mosca e Washington, ha sottolineato, hanno anche concordato che agiranno in modo responsabile. C'è un consenso, discusso ad Abu Dhabi, sul fatto che entrambe le parti assumeranno posizioni responsabili e sono consapevoli della necessità di avviare rapidamente negoziati su questo tema", ha detto Peskov.

ADV
Leggi anche:
Usa-Russia, in scadenza il New Start. Che cosa è e che cosa succede adesso
Usa-Russia, in scadenza il New Start. Che cosa è e che cosa succede adesso?
In mancanza di un accordo all'ultimo minuto, non verranno imposti limiti all'espansione dei rispettivi arsenali nucleari a lungo raggio delle due potenze

Trump: "Il New Start va riscritto"

"Invece di estendere 'New Start' (un accordo mal negoziato dagli Stati Uniti che, oltre a tutto il resto, viene gravemente violato), dovremmo far lavorare i nostri esperti nucleari su un trattato nuovo, migliorato e modernizzato che possa durare a lungo nel futuro". Lo scrive su 'Truth' il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Leggi anche:
Usa-Russia, in scadenza il New Start. Che cosa è e che cosa succede adesso
Usa-Russia, in scadenza il New Start. Che cosa è e che cosa succede adesso?
In mancanza di un accordo all'ultimo minuto, non verranno imposti limiti all'espansione dei rispettivi arsenali nucleari a lungo raggio delle due potenze
ADV