Accordo Usa-Russia, colloqui per un nuovo New Start

AGI - Russia e Stati Uniti hanno convenuto ad Abu Dhabi sulla necessità di tenere al più presto nuovi colloqui sulla non proliferazione nucleare, dopo la scadenza del trattato New Start. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a quanto riportano i media russi.
Mosca e Washington, ha sottolineato, hanno anche concordato che agiranno in modo responsabile. C'è un consenso, discusso ad Abu Dhabi, sul fatto che entrambe le parti assumeranno posizioni responsabili e sono consapevoli della necessità di avviare rapidamente negoziati su questo tema", ha detto Peskov.
Trump: "Il New Start va riscritto"
"Invece di estendere 'New Start' (un accordo mal negoziato dagli Stati Uniti che, oltre a tutto il resto, viene gravemente violato), dovremmo far lavorare i nostri esperti nucleari su un trattato nuovo, migliorato e modernizzato che possa durare a lungo nel futuro". Lo scrive su 'Truth' il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.