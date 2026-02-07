Ucraina: nuovo attacco russo agli impianti energetici

AGI - Un "attacco massiccio" delle forze russe alle infrastrutture energetiche ucraine ha causato interruzioni di corrente in tutto il Paese. Lo ha riferito l'operatore statale Ukrenergo. "La Russia ha effettuando un altro attacco massiccio alle strutture della rete elettrica ucraina", ha dichiarato l'operatore di rete".
Blackout di emergenza in gran parte del Paese
"A causa dei danni causati dal nemico, sono state applicate interruzioni di corrente di emergenza nella maggior parte delle regioni", ha affermato in una dichiarazione su Telegram. La notizia del nuovo attacco russo arriva dopo che Kiev e Mosca hanno appena concordato un importante scambio di prigionieri.
Per giunta Mosca ha accusato l'Ucraina di aver orchestrato l'uccisione di un alto generale dell'intelligence militare, Vladimir Alekseyev, rimasto ferito nell'attacco di ieri nella capitale russa. Kiev non ha rilasciato dichiarazioni in merito.
Negoziati in stallo mediati dagli Stati Uniti
Da gennaio, Ucraina e Russia hanno tenuto due round di negoziati mediati dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi, ma non hanno ancora fatto progressi decisivi sulla questione territoriale, un punto cruciale delle trattative in corso.
Energia nel mirino mentre l’inverno stringe
Al contempo Mosca continua a prendere di mira le infrastrutture energetiche ucraine, causando interruzioni del servizio che hanno lasciato centinaia di migliaia di persone senza luce o riscaldamento a temperature che scendono bel al di sotto dello zero.
Colpito il numero 2 dei Servizi segreti russi
Il numero due dell'intelligence militare russa (GRU), Vladimir Alekseyev, è stato ferito ieri a colpi d'arma da fuoco in un edificio residenziale a Mosca, in quello che la Russia ha definito un "atto terroristico" orchestrato dall'Ucraina. Kiev, che in passato ha rivendicato la responsabilità dell'uccisione di diversi alti ufficiali militari sul suolo russo, non ha rilasciato commenti.
Al di là di chi sia il mandante, l'attentato mette in luce una grave falla nelle misure di sicurezza che la Russia dovrebbe prevedere per un militare con il ruolo di Alekseyev e in un contesto di escalation di controlli e repressione interna.
Il profilo di Alekseyev e i dettagli dell'attacco
Vice capo del Gru, numero due del principale negoziatore russo ai colloqui trilaterali di Abu Dhabi, soggetto a sanzioni occidentali, sospettato di essere dietro l'attacco con agente nervino contro un disertore russo a Londra, ma anche curatore della famigerata società di mercenari Wagner, Alekseyev è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco.
Il canale Telegram russo 'Baza', vicino alle Forze di sicurezza, ha scritto che il generale è in terapia intensiva e versa in gravi condizioni. Un altro canale molto seguito, 'Mash', riporta che Alekseyev è stato aggredito nell'atrio dell'ascensore dell'edificio dove vive nel Nord-Ovest della capitale. Nell'ingresso, "ha incontrato una persona che, secondo le prime informazioni, è entrata nell'edificio fingendosi un fattorino", scrive Kommersant. Il generale è rimasto ferito a un braccio, a una gamba e al petto ma il suo tentativo di resistere ha impedito all'assassino di finirlo.