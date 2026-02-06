Attentato a Mosca contro il numero due dell'intelligence militare russa

AGI - Il generale Vladimir Alekseev, già vicecapo del servizio di intelligence militare Gru, è rimasto ferito in un attentato a Mosca. Lo riferisce Ria Novosti.
"In un edificio residenziale situato sull'autostrada Volokolamskoye a Mosca, una persona non identificata ha sparato diversi colpi a un uomo ed è fuggita dalla scena. La vittima è stata ricoverata in uno degli ospedali cittadini", ha reso noto la portavoce del Comitato Investigativo della Federazione Russa, Svetlana Petrenko.
La carriera di Alekseyev e il ruolo in Siria
Secondo la sua biografia ufficiale, Alekseyev, 64 anni, si è distinto in particolare durante operazioni di intelligence in Siria, dove la Russia è intervenuta militarmente nel 2015 contro i jihadisti e a sostegno del regime di Bashar al-Assad.
Il ruolo di Alekseyev nel Gru e i colloqui internazionali
Alekseyev è il primo vice del generale Igor Kostyukov, che guida l'intelligence militare russa Gru e che era a capo della delegazione russa durante i recenti colloqui con Kiev e gli Usa ad Abu Dhabi. Dal dicembre 2016, è sottoposto dagli Stati Uniti a sanzioni in relazione ai presunti attacchi informatici volti a influenzare le elezioni presidenziali statunitensi.
Nel 2019, è stato sanzionato anche dall'Unione Europea, in relazione all'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Julia a Salisbury, avvenuto in Gran Bretagna.