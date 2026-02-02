Grammy: tutti i vincitori per categoria
Grammy: tutti i vincitori per categoria 
Home>Estero

Grammy: tutti i vincitori per categoria

Il rapper Kendrick Lamar ha dominato la scena vincendo ben cinque Grammy, tra cui l'importante premio Disco dell'anno
Kendrick Lamar
Yuki IWAMURA / AFP - Kendrick Lamar
Grammy
di lettura

AGI - Ecco l'elenco dei vincitori delle principali categorie della 68esima edizione dei Grammy Awards, che si è tenuta a Los Angeles.

ADV

Tra i trionfatori, Bad Bunny ha vinto il premio Album dell'anno, un riconoscimento storico in quanto è il primo assegnato a un'opera in lingua spagnola, oltre ad altri due premi. Il rapper Kendrick Lamar ha dominato la scena vincendo ben cinque Grammy, tra cui l'importante premio Disco dell'anno.

ADV

Le categorie principali

Album dell'anno: "Debi Tirar Mas Fotos" - Bad Bunny.
Disco dell'anno (riconoscimento alla performance complessiva di una canzone): "Luther" - Kendrick Lamar con SZA.
Canzone dell'anno (riconoscimento alla composizione): "Wildflower" - Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositori (Billie Eilish).
Miglior artista emergente: Olivia Dean.

Premi pop e rap

Miglior performance pop solista: "Messy" - Lola Young.
Miglior performance pop di un duo o gruppo: "Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande.
Miglior album pop vocale: "Mayhem" - Lady Gaga.
Miglior album rap: "GNX" - Kendrick Lamar.
Miglior performance rap: "Chains & Whips" - Clipse (Pusha T & Malice), con Kendrick Lamar & Pharrell Williams.

Musica globale e media visivi

Miglior video musicale: "Anxiety" - Doechii.
Miglior album di musica urbana: Bad Bunny - "Debi Tirar Mas Fotos".
Miglior performance musicale globale: Bad Bunny - "Eoo".
Miglior album di musica globale: "Caetano e Bethania Ao Vivo" - Caetano Veloso e Maria Bethania.
Miglior canzone scritta per i media visivi: "Golden" da "KPop Demon Hunters".

Leggi anche:
Bad Bunny
Dai supermercati ai Grammy, chi è Bad Bunny
Il primo artista di lingua spagnola a vincere il premio "album dell'anno", il 31enne portoricano ha portato in dieci anni il reggaeton e la trap latina ai vertici del pop mondiale
Leggi anche:
I Grammy Awards in versione anti-Ice. E Trump querela il presentatore: "Mai stato sull'isola di Epstein"
I Grammy Awards in versione anti-Ice. E Trump querela il presentatore: "Mai stato sull'isola di Epstein"
Da Bad Bunny e Billie Eilish, tutti in favore degli immigrati: "Non siamo animali, ma esseri umani e americani"
ADV