Grammy: tutti i vincitori per categoria 

AGI - Ecco l'elenco dei vincitori delle principali categorie della 68esima edizione dei Grammy Awards, che si è tenuta a Los Angeles.
Tra i trionfatori, Bad Bunny ha vinto il premio Album dell'anno, un riconoscimento storico in quanto è il primo assegnato a un'opera in lingua spagnola, oltre ad altri due premi. Il rapper Kendrick Lamar ha dominato la scena vincendo ben cinque Grammy, tra cui l'importante premio Disco dell'anno.
Le categorie principali
Album dell'anno: "Debi Tirar Mas Fotos" - Bad Bunny.
Disco dell'anno (riconoscimento alla performance complessiva di una canzone): "Luther" - Kendrick Lamar con SZA.
Canzone dell'anno (riconoscimento alla composizione): "Wildflower" - Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositori (Billie Eilish).
Miglior artista emergente: Olivia Dean.
Premi pop e rap
Miglior performance pop solista: "Messy" - Lola Young.
Miglior performance pop di un duo o gruppo: "Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande.
Miglior album pop vocale: "Mayhem" - Lady Gaga.
Miglior album rap: "GNX" - Kendrick Lamar.
Miglior performance rap: "Chains & Whips" - Clipse (Pusha T & Malice), con Kendrick Lamar & Pharrell Williams.
Musica globale e media visivi
Miglior video musicale: "Anxiety" - Doechii.
Miglior album di musica urbana: Bad Bunny - "Debi Tirar Mas Fotos".
Miglior performance musicale globale: Bad Bunny - "Eoo".
Miglior album di musica globale: "Caetano e Bethania Ao Vivo" - Caetano Veloso e Maria Bethania.
Miglior canzone scritta per i media visivi: "Golden" da "KPop Demon Hunters".