Dai supermercati ai Grammy, chi è Bad Bunny

AGI - Il primo artista di lingua spagnola a vincere il più prestigioso dei Grammy Awards, quello dell'album dell'anno, il portoricano Bad Bunny, 31 anni, ha portato in dieci anni il reggaeton e la trap latina ai vertici del pop mondiale. "Voglio dedicare questo premio a tutte le persone che hanno dovuto lasciare la loro terra natale, il loro paese, per seguire i propri sogni", ha dichiarato sul palco ricevendo il suo terzo trofeo della serata, dopo quelli per la migliore musica latina urbana e la migliore performance musicale globale per il brano "Eoo".
Poco prima aveva chiesto di "cacciare" la polizia americana dell'immigrazione (ICE). "Non siamo selvaggi. Non siamo animali. Non siamo stranieri. Siamo esseri umani e siamo americani", aveva poi esortato, invitando a non lasciarsi 'contaminare' dall'"odio". In un'industria musicale americana che storicamente ha emarginato le voci latine, il suo trionfo è particolarmente significativo. "Dimostrerebbe ancora di più la crescente influenza delle culture latinoamericane negli Stati Uniti", ha commentato Lauron Kehrer, musicologo, prima della cerimonia. Questi premi coronano un anno straordinario per il cantante, dall'uscita nel gennaio 2025 del suo sesto album da solista. "Debi Tirar Mas Fotos" dà ampio spazio ai ritmi tradizionali portoricani (salsa, bomba, plena...) ed evoca la colonizzazione della sua isola natale, sotto la giurisdizione degli Stati Uniti dal 1898.
Il messaggio sociopolitico
È proprio questo il punto di forza dell'artista: trasmettere un messaggio sociopolitico in una forma decisamente danzante. Benito Antonio Martinez Ocasio, questo il suo vero nome, ha compiuto un gesto di forte impatto nell'America di Donald Trump: il suo tour mondiale iniziato a novembre, che durerà fino a luglio, non toccherà gli Stati Uniti, al fine di proteggere i suoi fan da potenziali raid dell'ICE, ha detto.
La controversia del Super Bowl e l'identità
L'unica occasione per vederlo esibirsi nel Paese sarà quindi lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl (la finale del campionato di football americano) domenica prossima. La scelta, per la prima volta nella storia del Super Bowl, di un artista che canta in spagnolo non ha entusiasmato i sostenitori del presidente americano. Questo concerto è "profondamente politico", analizza Jorell Melendez-Badillo, storico dell'Università del Wisconsin-Madison che ha collaborato con il musicista al suo ultimo album. La musica di Bad Bunny si scontra infatti con una "sorta di idea nazionalista di chi ha il diritto di appartenere agli Stati Uniti". Nella sfera Maga, alcuni lo criticano anche per aver confuso i confini tra i generi con i suoi abiti o il suo trucco.
Dalle origini a Soundcloud
Figlio di un camionista e di un'insegnante, Benito Antonio Martinez Ocasio è nato il 10 marzo 1994 ed è cresciuto vicino a San Juan, la capitale di Porto Rico. Ha affinato la sua voce come corista, prima di iniziare a creare suoni sul suo computer durante l'adolescenza, ispirato da stili musicali che spaziavano dalla bachata dominicana al pop dei Bee Gees. Nel 2016 lavorava in un supermercato, impacchettando la spesa dei clienti, quando è stato scoperto da un'etichetta discografica grazie ai suoi brani pubblicati sulla piattaforma di streaming musicale SoundCloud.
L'attivismo politico
Nel 2022, Bad Bunny è diventato il primo musicista nominato ai Grammy nella categoria album dell'anno per un disco in spagnolo, con "Un Verano Sin Ti". Poi, nel 2023, è stato il primo artista di lingua spagnola a essere headliner del prestigioso festival musicale Coachella, in California, offrendo una performance che ha messo in risalto la cultura portoricana. Esitante, all'inizio della sua carriera, ad adottare posizioni politiche decise, come desideravano alcuni dei suoi fan, il musicista ha svolto un ruolo importante nelle proteste che hanno sconvolto Porto Rico nel 2019, in risposta agli scandali che hanno coinvolto le autorità dell'isola. E, durante le elezioni presidenziali americane del 2024, ha sostenuto la candidata democratica Kamala Harris contro il repubblicano Donald Trump.