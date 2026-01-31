Il film su Melania Trump è uscito nelle sale, di cosa parla

AGI - Washington, 31 gen. - "Melania", il documentario prodotto da Amazon MGM che segue la solitamente riservata first lady degli Stati Uniti mentre si prepara alla seconda inaugurazione del marito Donald, è uscito nelle sale venerdì. La distribuzione ampia è arrivata un giorno dopo una sontuosa anteprima al Kennedy Center, recentemente ribattezzato Trump-Kennedy Center, dove il marito schietto dell'ex modella 55enne ha definito il film "glamour, molto glamour".
A Los Angeles, dove gli elettori hanno scelto di non avere Trump con una percentuale di 2 a 1 nel 2024, un cartellone pubblicitario per il documentario è stato deturpato per far sembrare che la first lady stesse defecando su una bandiera americana.
Il film di un'ora e 44 minuti segue la solitamente guardinga Melania durante i 20 giorni che precedono l'inizio del mandato presidenziale del 20 gennaio 2025. Dopo la sua uscita nelle sale sarà disponibile in streaming su Prime Video. Dalla tenuta della coppia presidenziale in Florida alla Trump Tower di New York e alla Casa Bianca, la first lady passa da un appuntamento all'altro, preparando i suoi abiti per il giorno dell'inaugurazione e decidendo l'arredamento per il loro ritorno a Washington.
Contenuti, ospiti e rivelazioni personali
Non ci sono rivelazioni sensazionali, anche se Melania parla del profondo impatto della morte della madre. Dice anche che il suo cantante preferito è Michael Jackson. Appariranno anche ospiti a sorpresa, tra cui la first lady francese Brigitte Macron, che tiene una videochiamata con la sua controparte americana in arrivo.
Sebbene il film conceda un raro accesso alla sua vita, "Melania" ha anche dato uno sguardo a come i giganti degli affari statunitensi si siano schierati per rendere omaggio all'amministrazione Trump nell'ultimo anno. Il magnate di Amazon Jeff Bezos si è avvicinato notevolmente a Trump, assicurandosi un seggio di rilievo all'inaugurazione e dicendo al quotidiano Washington Post di sua proprietà di favorire editoriali pro-business.
I media statunitensi affermano che dell'accordo di concessione di licenza di 40 milioni di dollari di Amazon per il film, Melania, che ha ricoperto il ruolo di produttrice esecutiva, riceverà il 70 percento. L'offerta successiva più alta, offerta dalla Disney, sarebbe stata di soli 14 milioni di dollari.
Le recensioni
I media statunitensi sono stati poco entusiasti nelle loro recensioni, con The Atlantic che ha definito il documentario una "vergogna" e la rivista di settore Variety che lo ha descritto come un "infomercial sfacciato". Anche l'aspettativa di spettacolazione del film è stata molto discussa online, con molti che prevedono vendite deboli. In Sudafrica, il film fu ritirato dai principali cinema poco prima della sua uscita, con il distributore che citò "il clima attuale". Il governo sudafricano ha avuto rapporti molto tesi con Trump, in particolare a causa delle sue accuse infondate di un "genocidio" contro i bianchi nel paese.
Le polemiche sul regista Brett Ratner
Il film è stato anche ampiamente criticato per il suo regista: Brett Ratner. Il regista dietro il franchise "Rush Hour" è stato nel 2017 accusato di aggressione sessuale dalle attrici Natasha Henstridge e Olivia Munn, oltre che da altre quattro donne, nel pieno del movimento #MeToo. Ha negato qualsiasi illecito.