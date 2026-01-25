Melania si prende la scena. L'anteprima del film

AGI - La prima ufficiale del documentario 'Melania' di Brett Ratner, dedicato alla First Lady, la signora Trump, prodotto da Amazon, è prevista solo per la sera di giovedì 29 gennaio al Kennedy Center, ma con una tempesta di neve in arrivo su Washington, Melania Trump ha deciso di aprire le porte della Casa Bianca per una cena speciale e una proiezione riservata a 70 tra amici, familiari e personalità di spicco. L'evento, che non è stato né promosso né pubblicizzato, si è svolto ieri sera nella East Room della Casa Bianca.
Tra gli ospiti il regista Brett Ratner, la regina Rania di Giordania, il Ceo di 'Zoom' Eric Yuan, il Ceo di 'Apple' Tim Cook, il Ceo della Borsa di New York Lynn Martin, il Ceo di 'AMD' Linsa Su, l'ex campione di boxe Mike Tyson, Virginia Asia Agnelli detta 'Azzi' (figlia di Giovannino Agnelli e nipote dell'Avvocato), il guru dell'auto-aiuto Tony Robbins e la fotografa Ellen von Unwerth, che ha scattato la foto per la locandina del film.
Tra gli ospiti anche Barron Trump e la madre di Ratner, insieme a Mike Hopkins di 'Amazon Studios', il Ceo di 'Amazon' Andy Jassy e Marc Beckman, consigliere senior e manager di lunga data della First Lady, che secondo quanto riferito è stato coinvolto in ogni aspetto del progetto. Poiché la consueta sala proiezioni della Casa Bianca nell'ala est è stata chiusa per costruire la sala da ballo Trump, Melania ha allestito un teatro improvvisato, con attrezzature audio e video all'avanguardia (sotto la supervisione dello stesso Ratner) e un maxischermo portato appositamente per l'occasione. Fonti citate da 'The Hollywood Reporter' riferiscono che nessuno al di fuori di Melania, Ratner e un ristretto gruppo di loro collaboratori aveva ancora visto il film, compresi il presidente e i suoi consiglieri, che lo hanno visto ieri sera per la prima volta. Il film segue Melania dalla campagna presidenziale di Trump del 2025 fino al giorno dell'insediamento. Una fonte vicina alla First Lady indica che Ratner ha trascorso mesi a Mar-a-Lago per le riprese.
L'accoglienza e i dettagli dell'evento
Una banda militare al completo ha accolto gli ospiti all'ingresso per suonare 'Melania's Waltz', una canzone composta appositamente per il film dal compositore hollywoodiano Tony Neiman. La banda è rimasta per suonare brani tratti da film hollywoodiani per gli ospiti. Secondo THR l'evento prevedeva eleganti scatole commemorative in bianco e nero per i popcorn, serviti da camerieri in guanti per non lasciare impronte. Saranno inoltre disponibili biglietti incorniciati per il film da portare a casa.
Uscita e promozione del documentario
Il film, finanziato da 'Amazon', uscirà nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti e di molti altri Paesi il 30 gennaio, preceduto da una prima al Kennedy Center per VIP e dignitari il 29 gennaio. Contemporaneamente al Kennedy Center, sono in programma anteprime più piccole in 20 città, tra cui Nashville, Boston, San Francisco e Las Vegas, per VIP locali, amici e sostenitori della First Lady. I cartelloni pubblicitari del documentario sono già stati affissi, insieme a una massiccia campagna pubblicitaria televisiva e radiofonica.
Costi e incertezze sulla distribuzione
Il noto insider di settore Matt Belloni sul suo sito 'Puck' ha riportato che Amazon/MGM ha speso la cifra di 35 milioni di dollari solamente per il marketing di 'Melania'. Il documentario è stato acquistato per 40 milioni di dollari, il che significa che Amazon/MGM ha speso finora 75 milioni di dollari per un titolo che potrebbe non guadagnare nemmeno 5 milioni di dollari in tutto il mondo nel weekend di apertura. Inoltre, il piano originale prevedeva che 'Melania' fosse proiettato in oltre 2.000 sale in tutto il Paese, ma Belloni ha affermato che ora le sale sono scese a 1.400 e EmpireCity Box Office aggiorna questo numero scrivendo che la distribuzione è stata ulteriormente ridotta, passando da un'uscita su larga scala a una ora più limitata. Sebbene il team di Melania non abbia commentato la spesa pubblicitaria sostenuta per il progetto, smentisce la cifra di 35 milioni di dollari riportata da Matt Belloni.