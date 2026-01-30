La 'tregua del gelo' non regge, da Mosca pioggia di droni

AGI La 'tregua del gelo' annunciata ieri da Donald Trump non sembra reggere: l'Ucraina ha accusato la Russia di aver lanciato un missile e circa 100 droni nella notte su diverse località. Poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato la sospensione di una settimana degli attacchi aerei russi sulle città, "Mosca ha lanciato un missile balistico Iskander-M e 111 droni d'attacco", ha dichiarato l'Aeronautica Militare ucraina nel suo rapporto quotidiano.Gli attacchi hanno preso di mira 15 diverse località, ha specificato e 80 droni sarebbero stati abbattuti.
La tregua del gelo
Ieri Donald Trump aveva annunciato di aver chiesto "personalmente" a Vladimir Putin di cessare gli attacchi aerei su Kiev e altre città ucraine "per una settimana", e ha affermato che il presidente russo "aveva accettato di farlo".
La Casa Bianca non ha fornito dettagli sui termini esatti di questa tregua a sorpresa, che arriva in attesa dell'incontro che russi e ucraini avranno domenica per negoziati diretti negli Emirati Arabi Uniti.