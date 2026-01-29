Trump 'Putin ha accettato la richiesta di non colpire Kiev per una settimana'

AGI - "A causa del freddo estremo, ho chiesto personalmente al presidente Putin di non aprire il fuoco su Kiev e le altre città per una settimana durante questo periodo e lui ha accettato di farlo. E devo dire che è stato molto bello". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando alla riunione del suo governo.
"Molti hanno detto: 'Non sprechi la telefonata. Non lo otterrà. E lui l'ha fatto, e siamo molto contenti che l'abbiano fatto, perché oltre a tutto il resto, non è quello di cui hanno bisogno, missili che colpiscono le loro città. Quindi ho pensato, dovrei dire che ho pensato che fosse una cosa molto, molto buona, e l'Ucraina quasi non ci credevano, ma ne erano molto felici, perché stanno lottando duramente", ha aggiunto.
Witkoff, abbiamo accordo su protocollo di sicurezza
L'inviato speciale per la Casa Bianca, Steve Witkoff, ha annunciato la ripresa dei negoziati tra Russia e Ucraina la prossima settimana. "Abbiamo un accordo sul protocollo di sicurezza che è in gran parte completato, un accordo sulla prosperità anch'esso in gran parte completato, e penso che il popolo ucraino ora sia speranzoso e si aspetti che riusciremo a concretizzare almeno entro breve tempo", ha aggiunto parlando alla riunione di gabinetto alla Casa Bianca.