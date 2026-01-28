Il Cremlino: 'Se Zelensky è pronto venga a Mosca da Putin'

AGI - La Russia garantirà al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sicurezza e condizioni di lavoro necessarie in caso di una visita a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha sottolineato il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, rispondendo alla disponibilità del leader di Kiev di incontrare Putin.
Ushakov, riporta la Tass, ha osservato che se Zelensky sarà davvero pronto per un simile incontro, sarà il benvenuto a Mosca. "E garantiremo la sua sicurezza e le necessarie condizioni di lavoro", ha assicurato Ushakov.
I negoziati trilaterali con gli Usa "continueranno"
Il lavoro del gruppo trilaterale sull'Ucraina continuerà; è stato raggiunto un accordo in tal senso, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Si tratta di negoziati molto complessi, iniziati a livello di esperti. Come sapete, è stato raggiunto un accordo per proseguirli. Il lavoro continuerà", ha assicurato Peskov come riporta Ria Novosti. Sabato si è concluso ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, il secondo round di colloqui del gruppo di lavoro trilaterale sulle questioni di sicurezza, che ha coinvolto rappresentanti di Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha valutato l'incontro come positivo e costruttivo, sottolineando che le delegazioni russa e ucraina hanno avuto contatti diretti.
"Nel complesso, il fatto che un'intera gamma di questioni complesse relative all'accordo siano discusse a livello di esperti può già essere considerato un progresso, l'inizio di un dialogo", ha poi aggiunto Peskov. Il terzo round di colloqui dovrebbe tenersi il 1 febbraio sempre ad Abu Dhabi.