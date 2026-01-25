Russia: Gli Usa stanno accelerando per la pace in Ucraina

AGI - Gli Stati Uniti stanno accelerando il processo per arrivare a una soluzione in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Vladimir Putin, Dmitri Peskov, in un'intervista alla tv russa all'indomani dei negoziati tripartiti ad Abu Dhabi mediati dagli Stati Uniti. "C'è molto slancio in atto. Gli americani, in quanto intermediari, stanno correndo contro il tempo; hanno fretta, e questo è comprensibile", ha detto.
Secondo il Cremlino, un "rapido progresso" verso la pace in Ucraina dipende direttamente dalla risoluzione della questione territoriale. "Abbiamo avvertito fin dall'inizio che sarebbe stata una strada ardua e lunga - ha detto Peskov -. Questa non è una corsia preferenziale. E ora il punto chiave è che all'Anchorage (vertice russo-americano) è stata elaborata una formula concreta per risolvere la questione territoriale. E ora è importante attuarla. Non appena ciò accadrà, si potranno garantire rapidi progressi verso una soluzione pacifica", ha assicurato.
I colloqui trilaterali e il Donbass
Poche ore prima dell'inizio dei colloqui trilaterali negli Emirati Arabi Uniti, Peskov aveva già sottolineato che per il Cremlino era "importante" che le truppe ucraine si ritirassero volontariamente dal Donbass. Entrambe le parti hanno considerato costruttivi i negoziati a tre, nei quali, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sono stati affrontati "possibili criteri per porre fine alla guerra".
Nel frattempo, una fonte russa ad Abu Dhabi ha osservato che sono stati raggiunti dei "risultati" durante le quasi tre ore di colloqui a porte chiuse, pur ammettendo che "la questione più complessa" rimanesse il controllo del Donbass.
Disponibilità e rispetto tra le parti
"Abbiamo visto una reale disponibilità da parte di ciascun membro della delegazione nei confronti delle controparti. È stato un momento in cui tutti sembravano quasi amici e, in un certo senso, queste persone si conoscono. Ci sono state molte carneficine, molte morti, ma abbiamo visto molto rispetto nella stanza tra le parti perché stavano davvero cercando soluzioni", ha dichiarato un funzionario statunitense ai media.
Prossimo round negoziale
A giudicare dalle loro dichiarazioni, tutte e tre le parti sembrano pronte a tenere un secondo round negoziale la prossima settimana, il 1 febbraio.