Incendio al ‘Le Constellation’: terzo indagato, è un ex responsabile della sicurezza comunale
L’indagine si amplia così alle possibili responsabilità penali dell’amministrazione comunale, in particolare ai mancati controlli sugli esercizi pubblici
AGI - C'è un nuovo indagato nel procedimento aperto dalla procura di Sion per il rogo di Capodanno al 'Le Constellation'.
Secondo RSI si tratta di uno degli ex responsabili della sicurezza del Comune di Crans-Montana nei cui confronti il pm vallesano ha aperto un procedimento penale.
L'interrogatorio è fissato per il 9 febbraio. È la terza persona a essere indagata per l'incendio costato la vita a 40 persone, quasi tutte giovanissime.
L'inchiesta si estende così a eventuali responsabilità penali del Comune per il mancato controllo degli esercizi pubblici.