Ad Abu Dhabi seconda giornata di colloqui Usa-Mosca-Kiev

AGI - I negoziatori di Russia, Ucraina e Stati Uniti si incontreranno oggi ad Abu Dhabi per il secondo giorno di negoziati sul piano di pace promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra che dura da quasi quattro anni. Il primo contatto tra funzionari ucraini e russi sulla proposta è iniziato venerdì.
Il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov ha affermato che le discussioni si sono concentrate "sui parametri per porre fine alla guerra russa e sulla logica futura del processo negoziale". La bozza iniziale statunitense ha suscitato critiche a Kiev e in Europa essendo molto vicina alle posizioni russe, mentre le successive proposte hanno suscitato reazioni negative da parte della Russia contraria all'idea di forze di pace europee.
Entrambe le parti affermano che il destino del territorio nella regione orientale del Donbass è una delle principali questioni in sospeso nella ricerca di una soluzione a una guerra che ha ucciso decine di migliaia di persone, sfollato milioni di persone e decimato parti dell'Ucraina.
Il Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato in una nota che i colloqui, programmati per durare due giorni, fanno parte degli sforzi in corso per promuovere il dialogo e individuare soluzioni politiche alla crisi. Giovedì Trump ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Forum Economico Mondiale di Davos e l'inviato statunitense Steve Witkoff ha poi incontrato Vladimir Putin al Cremlino.
Le richieste russe
La Russia vuole, per finire la guerra, quella parte del Donbas che ancora non è riuscita a conquistare militarmente. "La posizione della Russia è ben nota sul fatto che l'Ucraina e le forze armate ucraine debbano lasciare il territorio del Donbass", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "Questa è una condizione molto importante", ha aggiunto. Kiev, che controlla ancora circa il 20% della regione orientale, ha sempre respinto un simile approccio. L'ultimo incontro tra i negoziatori russi e ucraini si è svolto a Istanbul la scorsa estate, in colloqui che si sono conclusi solo con accordi per lo scambio di prigionieri. Ad Abu Dhabi è la prima volta che le parti si confrontano per discutere del piano dell'amministrazione Trump.
Attacchi russi su Kiev e Kharkiv
Attacchi russi hanno ucciso una persona e ne hanno ferite altre 23 nella capitale ucraina e nella città nord-orientale di Kharkiv nella notte tra sabato e domenica. Il Paese è in stato di allerta aerea, con le autorità militari di Kiev che segnalano la presenza di droni e missili balistici. "Kiev è sotto un massiccio attacco nemico. Non abbandonate i rifugi!" ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram, aggiungendo che diversi edifici non residenziali sono stati colpiti.
"Attualmente, si sa che una persona e' morta e quattro sono rimaste ferite", ha scritto in un post separato, aggiungendo che tre dei feriti sono stati ricoverati in ospedale. Sono scoppiati incendi in diversi edifici colpiti dai detriti dei droni, mentre i servizi di riscaldamento e acqua in alcune parti della capitale sono stati interrotti, ha aggiunto. Altre quattro persone sono rimaste ferite nella regione di Kiev, ha dichiarato il capo dell'autorità militare regionale.
Più a est, nella seconda città ucraina di Kharkiv, il sindaco Igor Terekhov ha riferito che un attacco con droni Shahed di fabbricazione iraniana ha danneggiato diversi edifici residenziali vicino al confine con la Russia. La polizia ha pubblicato su Telegram che gli attacchi con i droni hanno ferito 15 persone nella regione di Kharkiv e danneggiato anche due strutture mediche. Gli attacchi arrivano dopo che i negoziatori di Russia, Ucraina e Stati Uniti si sono incontrati ieri ad Abu Dhabi per i primi colloqui diretti sul piano di pace promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.