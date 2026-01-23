Incontro Usa-Russia-Ucraina: come è andata la prima giornata ad Abu Dhabi

AGI - La prima sessione dell'incontro trilaterale Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi si è conclusa. Lo rende noto la Presidenza ucraina. Le parti coinvolte nell'incontro sull'Ucraina ad Abu Dhabi riferiranno sui risultati intermedi dei colloqui nelle rispettive capitali.
Le consultazioni, terminata la prima giornata di colloqui, proseguiranno sabato 24 gennaio.
I lavori per la risoluzione del conflitto
I lavori per risolvere il conflitto in Ucraina procedono ed è importante attuare la "formula di Anchorage". Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, alla TASS, commentando le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui le parti si stanno avvicinando alla fine del conflitto in Ucraina.
"Il lavoro è in corso. Sta progredendo. Ora è fondamentale attuare la formula concordata ad Anchorage", ha osservato il portavoce del Cremlino.
La questione territoriale e la formula di Anchorage
Peskov ha anche aggiunto che il suo collega, l'assistente presidenziale russo Yuri Ushakov, ha dichiarato ciò in seguito a un incontro tra il leader russo Vladimir Putin e l'inviato presidenziale statunitense Steven Witkoff.
Ushakov aveva precedentemente affermato che durante un incontro con gli emissari americani al Cremlino, "è stato ribadito che senza risolvere la questione territoriale secondo la formula concordata ad Anchorage, non ha senso contare sul raggiungimento di una soluzione a lungo termine in Ucraina".