Chi è Josh Gruenbaum, l'uomo nuovo di Trump per i rapporti con Putin

AGI - C'è un'immagine che sta facendo il giro del web tra quelle uscite nella notte dei colloqui al Cremlino della delegazione americana: l'inviato Steve Witkoff, ormai di casa a Mosca, che stringe la mano al presidente Vladimir Putin, dicendogli "Questo è Josh".
La stretta di mano al Cremlino
Witkoff, con al suo fianco il genero di Donald Trump Jared Kushner, indica poi al leader russo Josh Gruenbaum, per la prima volta membro della delegazione statunitense nei negoziati al Cremlino.
Chi è Josh Gruenbaum
Commissario del Federal Acquisition Service (Fas) della General Services Administration (Gsa, che fornisce servizi centralizzati di approvvigionamento e servizi condivisi per il governo federale), pur non essendo un diplomatico di carriera, Gruenbaum ha già avuto contatti con la controparte russa e ucraina: ha partecipato, a dicembre scorso, sia all'incontro tra i negoziatori americani e l'inviato russo, Kirill Dmitriev a Miami, sia ai colloqui del presidente, Donald Trump, con il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, a Mar-a-Lago.
Il ruolo nel Board of Peace
Gruenbaum è stato di recente nominato consulente senior del Board of Peace, il Consiglio di Pace istituito da Donald Trump e in cui è stato invitato a entrare anche Putin.
Origini e formazione
Classe 1986, Gruenbaum è cresciuto in una comunità ebraica ortodossa nel New Jersey. Secondo Jewishinsider, è nipote di un sopravvissuto all'Olocausto la cui intera famiglia fu sterminata dai nazisti. Ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso la New York University School of Law e un MBA presso la Stern School of Business della New York University.
La carriera nel settore privato e l’impegno contro l’antisemitismo
Prima di entrare nel settore pubblico, ha costruito una carriera nel settore privato, in particolare presso le società di investimenti KKR & Co. e Moelis & Company, dove è diventato vicepresidente.
Si è specializzato in complesse ristrutturazioni aziendali, fusioni, acquisizioni e situazioni di crisi. Gruenbaum fa parte anche della task force del dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti per combattere l'antisemitismo nei campus universitari in seguito al 7 ottobre 2023.