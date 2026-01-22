Trump firma il Board of Peace

AGI - È "una giornata eccitante" e "tutti vogliono entrare nel Board of Peace". Così il presidente americano Donald Trump ha aperto al Forum di Davos la cerimonia di firma del Consiglio da lui presieduto che, ha assicurato, "lavorerà con molti altri, inclusa l'Onu".
"Ho fermato otto guerre"
Il capo della Casa Bianca nel suo discorso di presentazione del Board of Peace, ha di nuovo rivendicato di aver fermato "otto guerre", di aver portato "finalmente la pace in Medio Oriente" e di essere pronto a fermare presto un nono conflitto, chiaro riferimento all'Ucraina.
Su questo punto Trump ha assicurato che sono stati fatti "grandi progressi" verso la pace. Il presidente americano ha poi sottolineato il suo ruolo nel cessate il fuoco a Gaza dove, ha sostenuto, "la gente non sta più morendo di fame perché abbiamo fatto affluire aiuti umanitari record".
La firma del Trattato
Il presidente americano, Donald Trump, ha concluso il suo discorso di presentazione del Board of Peace al Forum di Davos e ha firmato il trattato che lo istituisce. Presentati dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, i leader presenti hanno siglato il documento due alla volta, sedendosi alla destra e alla sinistra di Trump e stringendogli la mano.
"Gli spagnoli e la Nato? Vogliono scroccare"
Durante il suo discorso di presentazione del Board of Peace al Forum di Davos, Trump ha rivendicato di aver portato tutti i membri della Nato a rispettare la soglia del 2% del PIL di investimenti in difesa e ha sottolineato l'eccezione degli spagnoli. "Non so che problema abbiano gli spagnoli, vogliono scroccare, ci devo parlare", ha affermato Trump.
"L'Onu non sfrutta il proprio potenziale"
L'Onu "ha un grande potenziale, è piena di persone fantastiche, ma non lo sfrutta". Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump al Forum di Davos nel discorso di presentazione del Board of Peace che, ha assicurato, "sarà uno degli organismi più importanti del mondo".
La conclusione della cerimonia di firma
Il presidente Usa ha poi assicurato che la ricostruzione di Gaza "sarà qualcosa di grandioso" e ha esortato Hamas a restituire le spoglie dell'ultimo ostaggio israeliano ancora nel territorio palestinese.
Il presidente americano Donald Trump ha siglato la risoluzione inaugurale per il mandato del Consiglio di Pace per Gaza, in base alla risoluzione 2803 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Ciò conclude la cerimonia di firma. Ora ha preso la parola il segretario di Stato, Marco Rubio, che sta lodando l'operato di Trump, definendolo un uomo che "ha sognato l'impossibile" e ha assicurato che il Board of Peace consentirà di porre fine ad altri conflitti oltre a quello in Medio Oriente.
Kushner illustra il piano di ricostruzione di Gaza
Il genero di Donald Trump, Jared Kushner, ha illustrato a Davos il progetto di ricostruzione della Striscia di Gaza. Su un grande schermo è stata proiettata prima una mappa della Striscia con le infrastrutture previste e poi delle immagini di 'New Gaza' e 'New Khan Younis' che mostrano città futuristiche piene di grattacieli simili a Dubai e Doha.