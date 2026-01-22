Quali Paesi aderiscono e quali no al Board per Gaza
Quali Paesi aderiscono e quali no
Home>Estero

Quali Paesi aderiscono e quali no

Donald Trump ha dato il via alla cerimonia per la forma del Board per Gaza
Il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal bin Farhan al-Saud, arriva per partecipare alla riunione del "Board of Peace"
Mandel NGAN / AFP - Il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal bin Farhan al-Saud, arriva per partecipare alla riunione del "Board of Peace"
Board Gaza Donald Trump
di lettura

AGI - Donald Trump ha dato il via alla cerimonia per la firma del Board per Gaza.

ADV

I Paesi che hanno accettato

ADV

L'elenco dei Paesi che hanno già accettato di farvi parte include: Argentina, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bielorussia, Egitto, Ungheria, Indonesia, Giordania, Kazakistan, Kosovo, Marocco, Pakistan, Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan e Vietnam.

I Paesi che non aderiranno

Hanno già annunciato che non aderiranno, almeno per ora, Francia, Norvegia, Slovenia, Svezia e Regno Unito.

I Paesi che non hanno confermato

Tra gli invitati che non hanno ancora confermato l'adesione: Cambogia, Cina, Croazia, Germania, India, Italia, l'esecutivo dell'UE, Paraguay, Russia, Singapore, Thailandia e Ucraina.

Sul palco ci sono:

  • un rappresentante del Bahrein
  • un rappresentante del Marocco
  • il presidente dell'Argentina
  • il primo ministro dell'Armenia
  • il presidente dell'Azerbaigian
  • il primo ministro della Bulgaria
  • il primo ministro dell'Ungheria
  • il presidente dell'Indonesia
  • il vice primo ministro della Giordania
  • il presidente del Kosovo
  • il primo ministro del Pakistan
  • il presidente del Paraguay
  • il primo ministro del Qatar
  • il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita
  • il ministro degli Esteri della Turchia
  • un rappresentante degli Emirati Arabi Uniti
  • il presidente dell'Uzbekistan
  • il primo ministro della Mongolia
ADV