Quali Paesi aderiscono e quali no al Board per Gaza

Quali Paesi aderiscono e quali no
AGI - Donald Trump ha dato il via alla cerimonia per la firma del Board per Gaza.
L'elenco dei Paesi che hanno già accettato di farvi parte include: Argentina, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bielorussia, Egitto, Ungheria, Indonesia, Giordania, Kazakistan, Kosovo, Marocco, Pakistan, Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan e Vietnam.
Hanno già annunciato che non aderiranno, almeno per ora, Francia, Norvegia, Slovenia, Svezia e Regno Unito.
Tra gli invitati che non hanno ancora confermato l'adesione: Cambogia, Cina, Croazia, Germania, India, Italia, l'esecutivo dell'UE, Paraguay, Russia, Singapore, Thailandia e Ucraina.