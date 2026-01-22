'Una nuova Gaza', come gli Usa vogliono ricostruire la Striscia

AGI - Una "nuova Gaza" che diventi "un luogo di speranza". Con queste parole il genero di Donald Trump, Jared Kushner, ha presentato il progetto di ricostruzione della Striscia, ridotta a un cumulo di macerie da oltre due anni di guerra tra Hamas e Israele, dopo la cerimonia di firma del 'Board of Peace'.
La 'mappa della ricostruzione"
Dietro al palco della sala principale del Centro Congressi del Forum di Davos, scorrono delle slide. Una mostra una mappa della Striscia che mostra la posizione delle infrastrutture che verranno costruite: nuove autostrade, un nuovo porto, un nuovo aeroporto. Poi delle immagini che rappresentano la nuova Città di Gaza e la nuova Khan Younis, piene di modernissimi grattacieli come Dubai o Doha.
Sono sessanta milioni le tonnellate di detriti da rimuovere, ha affermato Kushner, che considera "assolutamente fattibile costruire in tre anni città per due o tre milioni di persone, come sta avvenendo nella regione" del Golfo.
"Un luogo di speranza"
"La nuova Gaza potrebbe diventare un luogo di speranza - anche una destinazione - con una forte industria e opportunità concrete perché le persone prosperino e trovino una vera occupazione". "Una volta che questo processo sarà avviato, riteniamo che potrà portare a una piena occupazione e a opportunità per chiunque viva lì", ha proseguito Kushner, nominato dal suocero tra i membri fondatori del Consiglio di Pace, "adesso abbiamo un nuovo governo a Gaza, che lavorerà con Hamas al disarmo per assicurare che i principi contenuti nel documento sulla fase due siano applicati appieno".
"Disarmare Hamas"
Kushner ha insistito sul disarmo di Hamas come fattore "cruciale". Trump ha avvertito che se non avverrà "sarà la fine di Hamas". "Tutto inizia con l'ubicazione, sapete che sono un immobiliarista nel cuore. 'It's all about location'", ha proseguito Trump, coniando un nuovo slogan. Mi sono detto: guarda questo posto sul mare, guarda a questo bel pezzo di proprietà, che cosa potrebbe diventare per molte persone". "Sarà incredibile", ha concluso Trump, "persone che vivono in tale povertà vivranno così bene".