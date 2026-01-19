Treni e tragedie: l’Europa segnata dai disastri ferroviari

AGI - La collisione di ieri sera tra due treni ad alta velocità nel sud della Spagna, che ha causato almeno 39 vittime, è il sesto incidente ferroviario più grave in Europa dal 2000. Lo scontro ha causato anche più di 150 feriti e il ministro dei trasporti spagnolo ha avvertito lunedì che il bilancio delle vittime potrebbe ancora aumentare.
Un riepilogo degli altri:
2004: Turchia, 41 morti
Il peggior disastro ferroviario della storia recente in Turchia si verifica il 22 luglio, quando 41 persone muoiono e 80 rimangono ferite nel deragliamento di un treno ad alta velocità nella provincia nord-occidentale di Sakarya.
2006: Montenegro, 47 morti
Il 23 gennaio, un treno precipita in un canyon del fiume Moraca, circa 15 chilometri a nord della capitale montenegrina Podgorica, uccidendo 47 passeggeri e ferendone 234. Il macchinista viene riconosciuto colpevole di non aver azionato il freno a una fermata.
2010: Ucraina, 45 morti
Il 12 ottobre, 45 persone muoiono in uno scontro tra un treno e un autobus a Marganets, nell'Ucraina centro-orientale. Le autorita' ucraine accusano l'autista dell'autobus, deceduto nell'incidente, di aver imboccato il passaggio a livello nonostante il semaforo rosso e le urla dei passeggeri.
2013: Spagna, 80 morti
Il 24 luglio, un treno con 222 persone a bordo deraglia dai binari vicino a Santiago de Compostela, nel nord-ovest della Spagna, uccidendo 80 passeggeri e ferendone oltre 140, nel peggior incidente ferroviario spagnolo dal 1944. Un'inchiesta ha rilevato che il treno viaggiava a una velocità doppia rispetto al limite consentito per quel tratto di binario e che l'incidente è stato causato da una distrazione del macchinista che ha interrotto una telefonata con il controllore di bordo pochi istanti prima che il treno deragliasse. Un macchinista e un responsabile della sicurezza sono stati condannati nel 2024 a due anni e mezzo di carcere per l'incidente.
2023: Grecia, 57 morti
Almeno 57 persone muoiono e 180 sono ferite dopo la collisione di due treni vicino alla città greca settentrionale di Larissa, il 28 febbraio, prima di mezzanotte. Le vittime del peggior incidente ferroviario della Grecia furono per lo più giovani studenti di ritorno da un lungo weekend su un treno passeggeri che si scontrò nei pressi di Tempe, nella Grecia centrale, dopo che i due treni erano stati lasciati viaggiare sullo stesso binario per 19 minuti.Il processo si aprirà il 23 marzo del prossimo anno a carico di 36 persone, tra cui dirigenti ferroviari e il capostazione in servizio la notte dell'incidente.Rischiano accuse di omicidio colposo e negligenza, con pene fino a 20 anni di carcere.