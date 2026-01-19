Scontro tra treni in Spagna, 24 morti e 73 feriti

AGI - Una "notte di profondo dolore per la Spagna", l'ha definita il premier Pedro Sanchez, dopo l'incidente ferroviario tra due treni ad alta velocità che ha causato almeno 24 morti e 73 feriti, 15 dei quali in condizioni gravi.
L'incidente - il più grave da quando le ferrovie sono state liberalizzate nel 2020 - è avvenuto attorno alle 19.40 nei pressi della stazione di Adamuz, nella provincia di Cordoba, nella regione Andalusia. Un treno dell'operatore privato Iryo (partecipato da Trenitalia), partito da Malaga alle 18.40 e diretto alla stazione madrilena di Atocha con 317 passeggeri a bordo, ha deragliato con gli ultimi tre vagoni, invadendo la linea adiacente sulla quale stava transitando un convoglio Renfe diretto a Huelva. I due treni sono entrati in collisione.
Un impatto devastante che ha causato il deragliamento anche del convoglio Renfe. Quasi completamente distrutti i primi due vagoni dell'Alvia di Renfe, sui quali viaggiavano 53 delle circa 200 persone a bordo di quel treno: le carrozze sono precipitate lungo un terrapieno di circa quattro metri. Il macchinista dell'Alvia risulta tra le vittime. "L'impatto è stato terribile", ha raccontato il ministro dei Trasporti Pscar Puente, sottolineando che le prime unita' del convoglio Renfe sono state scagliate fuori dai binari.
Le immagini diffuse dai passeggeri sui social hanno mostrato subito la gravità della situazione. I soccorsi sono scattati immediatamente in una zona scoscesa e di difficile accesso, a circa quattro chilometri dal centro abitato di Adamuz. Le vie di accesso sono state chiuse per consentire l'arrivo dei mezzi di emergenza. Decine di residenti dei comuni vicini si sono avvicinati ai punti di blocco portando coperte e acqua agli agenti e ai soccorritori, mentre cresceva lo sgomento con il progressivo aggiornamento del bilancio delle vittime. Il palazzetto dello sport municipale di Adamuz è stato trasformato in un ospedale da campo per l'assistenza ai feriti lievi. Da lì sono partiti autobus che hanno trasferito i passeggeri illesi verso Malaga, Siviglia e Cordoba. I feriti più gravi sono stati portati negli ospedali della zona, in particolare all'ospedale Reina Sofi'a di Cordoba, dove continuano ad arrivare familiari dei passeggeri.
Molti sopravvissuti hanno raccontato ai media che sul treno Iryo si sono avvertite "due fortissime frenate", dopo le quali "si è scatenato il caos", con persone sbalzate a terra, vetri infranti e scene di panico. "Sembrava un film dell'orrore", ha riferito un passeggero. Altri hanno parlato di urla e di vagoni contorti. "Il problema è che i vagoni sono completamente deformati, con persone all'interno", ha spiegato alla Tve il capo dei vigili del fuoco di Cordoba, Francisco Carmona.
Sul posto è arrivato anche il governatore Juanma Moreno, che ha avvertito di "ore molto complicate" e della possibilità che il bilancio possa aggravarsi con il proseguire delle operazioni notturne. Il suo consigliere, Antonio Sanz, ha parlato di oltre 70 feriti e ha avvertito che "la situazione tende a far aumentare il numero dei morti".
L'indagine è stata affidata a un tribunale di Montoro, mentre sul terreno operano unità militari per le emergenze per le operazioni di ricerca e soccorso, soprattutto nei vagoni precipitati dal terrapieno. Il ministro Puente ha definito l'incidente "raro e difficile da spiegare". Ha ricordato che il treno Iryo coinvolto è relativamente nuovo, con circa quattro anni di servizio, che la linea Madrid-Andalusia è stata rinnovata di recente con lavori conclusi a maggio per un investimento di 700 milioni di euro, e che il tratto interessato è rettilineo. Le cause del deragliamento restano al momento sconosciute e saranno analizzate dalla commissione indipendente che indaga sugli incidenti ferroviari. La Casa Reale spagnola ha espresso "grande preoccupazione" per il grave incidente. Il presidente del governo Pedro Sanchez ha sospeso gli impegni di lunedì e ha parlato di "una notte di profondo dolore per il Paese". Parole di vicinanza e solidarietà sono arrivate da tutti i leader del Continente.
Nelle stazioni, a partire da Atocha e in diversi scali dell'Andalusia, sono stati allestiti spazi di assistenza per i familiari. A causa dell'incidente, le linee ad alta velocità tra Madrid e il sud della Spagna resteranno sospese per l'intera giornata di oggi.