Gli otto Paesi Ue nel mirino di Trump si difendono

AGI - In una dichiarazione congiunta, gli otto paesi presi di mira dalle minacce di dazi del presidente Usa Donald Trump affermano che si rischia "una spirale pericolosa" e sottolineano la loro unità. "Le minacce tariffarie minano le relazioni transatlantiche e rischiano una pericolosa spirale discendente", hanno affermato Gran Bretagna, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia in una nota congiunta.
"Continueremo a essere uniti e coordinati nella nostra risposta. Ci impegniamo a difendere la nostra sovranità", hanno sottolineato gli otto paesi europei. Hanno dichiarato, inoltre, di essere solidali con il Regno di Danimarca e il popolo della Groenlandia in seguito alla minaccia del presidente Trump di annettere l'isola artica. "Come membri della Nato, ci impegniamo a rafforzare la sicurezza artica come interesse transatlantico condiviso", hanno aggiunto.
L'Unione europea e lo strumento anti-coercizione
L'Unione Europea reagirà se le minacce tariffarie degli Stati Uniti contro gli alleati europei sulla Groenlandia si concretizzeranno, ma è prematuro considerare l'uso dello "Strumento anti-coercizione" del blocco: lo ha detto il primo ministro irlandese. "Il ritmo qui è aumentato in modo molto drammatico, molto rapidamente. Non c'è dubbio che l'Europa reagirà ovviamente se questi Dazi saranno imposti, e questo porterà a una situazione molto grave a livello globale", ha affermato Micheal Martin. "Ovviamente, è necessario".
La reazione dell'industria tedesca
L'industria tedesca ha reagito con rabbia al piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ricorrere ai Dazi per aumentare la pressione sulla Danimarca affinché venda la Groenlandia, invitando l'Europa a non cedere alle sue richieste. Trump ha promesso di applicare una serie di Dazi sempre più elevati agli alleati europei fino a quando gli Usa non saranno autorizzati ad acquistare l'isola, strategicamente importante, ampliando così la guerra commerciale pochi giorni prima che il Parlamento europeo voti sui tagli tariffari. "Se l'Ue cederà, incoraggerà solo il presidente degli Stati Uniti ad avanzare la prossima richiesta assurda e a minacciare ulteriori Dazi", ha affermato Bertram Kawlath, presidente dell'associazione tedesca degli ingegneri VDMA citato da Reuters. "Obiettivi politici altamente controversi vengono collegati a sanzioni economiche in modo inaccettabile", ha affermato Volker Treier, esperto di commercio estero presso la Camera di commercio e dell'industria tedesca (DIHK).
Il senatore Usa Mark Kelly critica Trump
Il senatore Usa Mark Kelly, senatore democratico dell'Arizona ed ex pilota della Marina statunitense, attacca il presidente Trump per la minaccia di dazi agli alleati europei nella crisi aperta sulla Groenlandia. Una decisione, ha deplorato Kelly, che avrebbe fatto "sì che gli americani pagassero di più per cercare di ottenere territori di cui non hanno bisogno". Oltre ai costi aggiuntivi per i contribuenti americani, il senatore democratico ha avvertito l'opinione pubblica del rischio per la reputazione mondiale degli Stati Uniti. "Il danno che questo presidente sta arrecando alla nostra reputazione e alle nostre relazioni sta aumentando, rendendoci meno sicuri. Se qualcosa non cambia, saremo soli con avversari e nemici ovunque. Le truppe dei paesi europei stanno arrivando in Groenlandia per difendere il territorio da noi. Fateci entrare in testa", ha scritto su X Kelly. Il senatore democratico è già sotto inchiesta da parte dell'amministrazione Trump per aver esortato i militari a ricordare che hanno il diritto di non eseguire ordini illegali, in merito alla controversa repressione dell'immigrazione in atto negli Stati Uniti.