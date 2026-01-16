Trump minaccia di imporre dazi a chi non asseconda i suoi piani sulla Groenlandia

AGI - Mentre un piccolo contingente di alcuni eserciti europei è da ieri in Groenlandia, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non cede di un millimetro sul suo progetto di impadronirsi del territorio danese. Trump ha minacciato di colpire con dazi doganali i Paesi che non appoggiano i suoi piani di annessione ma ha riferito che sta discutendo la questione con la Nato, segno che un dialogo con gli alleati è comunque in corso.
"Abbiamo davvero molto bisogno della Groenlandia, senza di essa abbiamo una grande falla nella sicurezza nazionale", ha ribadito il presidente ai cronisti, "stiamo parlando con la Nato". Le mire del tycoon sulla grande isola artica non hanno solo allarmato i partner europei ma hanno suscitato critiche anche in patria, e non solo nell'opposizione democratica. Una delegazione bipartisan del Congresso è in queste ore a Copenaghen per lanciare un messaggio di solidarietà e cercare di abbassare la tensione.
Undici tra senatori e rappresentanti hanno incontrato i primi ministri di Danimarca e Groenlandia, Mette Frederiksen e Jens-Frederik Nielsen, per poi riunirsi per un incontro a porte chiuse con i ministri degli Esteri e della Difesa danesi, Lars Lokke e Troels Lund. Quest'ultimo è atteso lunedì a Bruxelles, insieme al ministro degli Esteri groenlandese Vivian Motzfeldt, per un vertice con il segretario generale della Nato, Mark Rutte.
L'annessione della Groenlandia "non è una buona idea", ha dichiarato in conferenza stampa da Copenaghen la senatrice Lisa Murkowski, repubblicana dell'Alaska secondo la quale tale opinione è condivisa "dal 75% degli americani". "Nell'attuale discussione a Washington c'è molta retorica ma non c'è molta realtà", ha affermato invece il democratico Chris Coons, che ha invitato ad "abbassare la tensione" e avviare "un dialogo più costruttivo". Coons ha sottolineato che al momento nell'Artico non sussistono minacce da Cina e Russia tali da giustificare un'annessione. L'inviato della Casa Bianca per la Groenlandia, Jeff Landry, intervistato da Fox News, si è in ogni caso detto sicuro che un accordo "dovrebbe essere raggiunto e sarà raggiunto".
Tiene il punto la Commissione Europea, un cui portavoce ha ricordato che "la Groenlandia fa parte del territorio del regno di Danimarca e pertanto, in linea di principio, è coperta dalla clausola di solidarietà reciproca di cui all'art. 42.7 del Trattato sull'Unione europea". "Tuttavia, al momento la domanda non si pone", ha aggiunto il portavoce. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha invitato da parte sua a mantenere la calma e ha ribadito i "principi di "integrità territoriale e sovranità.
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha intanto chiarito che l'Italia non intende inviare personale militare sull'isola come fatto da altre nazioni europee. "Non bisogna sottovalutare i rischi per la sicurezza della Groenlandia anche in futuro ed è bene che la Nato sia presente, che l'Europa faccia la sua parte", ha detto il vicepremier, "ma non è inviando 10-15 soldati che si risolvono i problemi della sicurezza, serve una strategia".