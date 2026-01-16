Zelensky risponde a Trump, 'l'Ucraina non è un ostacolo alla pace'

AGI - "L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace". Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky rispondendo alle accuse mosse da Donald Trump. Secondo il presidente americano Zelensky rappresenta il "principale ostacolo" alla risoluzione della guerra tra Russia e Ucraina.
Zelensky ha riferito di aver avuto una conversazione telefonica con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, durante la quale hanno discusso, tra le altre cose, dei sistemi di difesa aerea per l'Ucraina e del lavoro diplomatico con gli Stati Uniti.
"L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace", ha osservato Zelensky. Il leader di Kiev ha sottolineato che sono proprio i missili, i droni e i tentativi russi di distruggere l'Ucraina a "dimostrare chiaramente" che Mosca non ha bisogno di accordi di pace. "Quando, a causa della Russia, gli ucraini restano senza elettricità per 20-30 ore, e quando gli attacchi russi mirano a danneggiare il nostro settore energetico e la nostra popolazione, è la Russia che deve essere messa sotto pressione". "Intensificheremo significativamente i nostri sforzi diplomatici, sia pubblici e ufficiali, sia privati e non ufficiali", ha affermato Zelensky.